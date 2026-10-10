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Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové

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Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2:4. Účastníka letních předkol evropských pohárů poslal z penalty do vedení Vladimír Darida, ještě v první půli ale za nováčka vyrovnal Alexis Alégué a po změně stran dokonal obrat El Hadji Ndiaye.
Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové

Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové

Zdroj: FC HK
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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