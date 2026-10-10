Sušení prádla spolkne 8× více elektřiny než praní. Xiaomi slibuje spotřebu nižší o 73 %, přišlo s řešením za 16 000 Kč

Čísla z úvodu si zaslouží kontext, protože bez něj vypadají jako zázrak. Poměr „8× více elektřiny“ vychází z podkladů samotného Xiaomi ke staršímu modelu Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10,5 kg, který podle oficiálního FAQ spotřebuje 306 kWh na 100 cyklů praní se sušením, zatímco samotné praní bez sušení se pohybuje kolem 37 kWh na 100 cyklů. Plný cyklus tak podle těchto údajů vychází zhruba 8,3× energeticky náročněji než samotné praní. Nejde o univerzální pravidlo platné pro všechny pračky se sušičkou na trhu, ale o redakční dopočet z dat Xiaomi. Slíbená úspora 73 % pak znamená, že nová pračka se sušičkou Mijia Washing Machine Pro Supreme Edition s tepelným čerpadlem má při sušení spotřebovat o 73 % méně energie než předchozí kondenzační model Xiaomi, nikoli o 73 % méně než AEG, Bosch nebo jiná konkurenční pračka. A cena 16 000 Kč? Jde o čínskou dotovanou cenu 4 999 jüanů přepočtenou kurzem 3,186 Kč za jüan. Bez státní dotace stojí novinka 6 499 jüanů, tedy asi 20 700 Kč.
Co přesně Xiaomi představilo
Model s interním označením 米家洗衣机护衣洗 Pro 至尊版 热泵洗烘 13 kg se na čínském trhu objevil 28. září 2026 na platformách Xiaomi Mall a Xiaomi Youpin. O dva dny později, 30. září, začal oficiální prodej. Podle čínského technologického serveru Sina Tech jde o kombinovanou pračku se sušičkou s kapacitou 13 kg pro praní a 9 kg pro sušení, která jako první v portfoliu Xiaomi používá tepelné čerpadlo místo klasického kondenzačního ohřevu.
Klíčové parametry v kostce:
- Kapacita: 13 kg praní / 9 kg sušení
- Sušení: tepelné čerpadlo s dvojitým ventilátorem a horním modulem tepelného čerpadla
- Programy: 35 pracích a sušicích režimů, 11 pečovacích programů pro citlivé textilie
- Chytré funkce: AI doporučení programu, automatické dávkování pracího prostředku, ovládání přes Mi Home / HyperOS Connect
- Cena v Číně: 6 499 jüanů (cca 20 700 Kč), po státní dotaci 4 999 jüanů (cca 15 900 Kč)
Xiaomi u novinky tvrdí, že díky optimalizovanému okruhu chladiva a zlepšené výměně tepla o 59 % dokáže sušit až o 49 % rychleji než starší kondenzační generace. Princip je přitom jednoduchý: tepelné čerpadlo v uzavřeném okruhu znovu využívá část tepla, místo aby ho při každém cyklu vytvářelo znovu pomocí elektrického ohřevu. Právě tím může výrazně snížit spotřebu energie.
Proč 73 % neznamená to, co si možná myslíte
Marketingová čísla výrobců mají svá pravidla. Xiaomi porovnává novou Supreme Edition výhradně se svou starší kondenzační pračkou se sušičkou, ne s konkurencí ani s celým trhem. Je to logické: interní srovnání má výrobce pod kontrolou a nemusí při něm řešit rozdílné kapacity, programy nebo měřicí podmínky jiných značek.
Zajímavé je, že podobný způsob komunikace používá i konkurence. AEG u svého modelu L9WAN61BCE uvádí „až 55% úsporu“ a také ji vztahuje ke srovnání s kondenzační pračkou se sušičkou, nikoli k celému trhu. Xiaomi tedy používá běžný způsob marketingového srovnání.
Problém je, že Xiaomi zatím nezveřejnilo absolutní spotřebu novinky v kWh na 100 cyklů. Bez tohoto čísla nejde férově posoudit, jak si nová Mijia Supreme Edition stojí proti konkurenci. Zmíněný model AEG má na energetickém štítku 206 kWh na 100 cyklů praní se sušením a 51 kWh na 100 cyklů samotného praní. Dokud Xiaomi nezveřejní srovnatelná data pro novinku, zůstává údaj „73 %“ pouze interním srovnáním výrobce.
Kolik ušetříte, a kolik ne
Zkusili jsme si to spočítat. Starší Xiaomi combo podle FAQ spotřebuje 3,06 kWh na jeden cyklus praní se sušením. Pokud samotné praní bere asi 0,37 kWh, pak na sušení připadá zhruba 2,69 kWh. Při orientační české ceně elektřiny kolem 6 Kč za kWh to znamená asi 16 Kč za sušicí část jednoho cyklu.
Kdyby novinka skutečně snížila spotřebu sušení o 73 %, sušicí část by podle tohoto modelového výpočtu klesla přibližně na 0,73 kWh, tedy na zhruba 4–5 Kč za cyklus. Úspora by tak vycházela přibližně na 11–12 Kč při jednom sušení. Zní to málo? Při třech sušeních týdně je to asi 1 700 Kč ročně. Za pět let více než 8 500 Kč.
Důležitá poznámka: jde pouze o modelový odhad založený na údajích ze staršího modelu a marketingovém tvrzení Xiaomi. Nejde o laboratorně ověřenou spotřebu nové pračky. Reálná úspora se může lišit podle programu, množství prádla, jeho vlhkosti i ceny elektřiny.
Kdy a za kolik v Česku
Xiaomi v Česku už pračky a pračky se sušičkou prodává; na oficiálním českém webu najdete modely s kapacitou 8 kg a 9 kg Pro. Oba ale používají kondenzační sušení s příkonem 1 400 až 1 800 W. Pračka se sušičkou s tepelným čerpadlem od Xiaomi v české nabídce k 5. říjnu 2026 nefiguruje.
Evropské ani české uvedení novinky Xiaomi zatím nebylo potvrzeno. Čínská dotovaná cena 15 900 Kč navíc není přímo přenositelná; v Česku by cenu ovlivnilo DPH, logistika, případné náklady spojené s uvedením na evropský trh a především absence čínské státní dotace. Reálná česká cena by proto pravděpodobně byla vyšší. Přesto by i cena kolem 25 000 Kč mohla být zajímavá ve srovnání s evropskými pračkami se sušičkou s tepelným čerpadlem od AEG nebo Electroluxu, které se v Česku prodávají za 30 000 Kč a více.
Průlom, nebo pozdní příchod
Tepelné čerpadlo v pračce se sušičkou není žádná novinka. AEG Ökokombi přišel s touto technologií už v roce 2013, tedy před třinácti lety. Xiaomi tedy nevynalezlo novou technologii. Co ale dělá jinak, je cenové zaměření. Zatímco evropské značky drží pračky se sušičkou s tepelným čerpadlem převážně v prémiovějších cenových hladinách, Xiaomi se snaží podobnou technologii nabídnout v nižší cenové kategorii a přidává k ní velkou kapacitu 13/9 kg.
Právě v tom je skutečný příběh. Ne v tom, že by Xiaomi přineslo revoluční technologii, ale v tom, že se ji snaží zpřístupnit zákazníkům, kteří by si za pračku se sušičkou s tepelným čerpadlem od zavedené evropské značky nemuseli chtít připlatit. Jestli se tento cenový tlak přenese i do Evropy, rozhodne až to, zda Xiaomi novinku skutečně uvede mimo Čínu a za jakou cenu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík