Komentář / Filip Turek si na sociálních sítích rýpl do známých osobností, které se zúčastnily demonstrace na Letné. Herec Jiří Maryško mu ale připravil trefnou odpověď.
Politikům zřejmě nestačí, že s nimi umělci veřejně nesouhlasí. Když navíc svůj postoj prezentují před tisíci lidmi a jejich názory mají mediální dosah, stávají se snadným terčem politických poznámek. Takovou situaci momentálně rozpoutal Filip Turek, který se rozhodl okomentovat fotografie celebrit z demonstrace na Letné. A ne zrovna líbivým způsobem.
Jedno slovo, několik smajlíků a rozpoutaná přestřelka
Server Super zveřejnil na Instagramu fotografie známých osobností, které přišly na demonstraci k 17. listopadu, konající se na Letné. Mezi zachycenými byli třeba David Prachař, Sarah Haváčová, Jitka Čvančarová, Kryštof Rímský, Marek Holý a další. Filip Turek pod příspěvkem zanechal stručný komentář: „Hvězdy?“ a doplnil ho výsměšnými emotikony tří smajlíků. První sodu dostal už v komentářích, kde někteří reagovali třeba narážkou na jeho diplomy s chybou.
Jiří Maryško se rozhodl reagovat prostřednictvím Facebooku. Zveřejnil snímek Turkovy poznámky a připojil k němu přehled profesních ocenění herce Marka Holého. Ten rozhodně nemá prázdnou poličku. V roce 2013 získal Cenu Thálie za roli v muzikálu Zorro a v roce 2022 také Cenu Františka Filipovského za dabing. Nechyběla ani nominace na další Cenu Thálie z roku 2024. Vedle tohoto výčtu se objevil také přehled ocenění Filipa Turka, který však zel prázdnotou. Maryško ani nemusel psát dlouhý komentář. Vzkaz byl jasný.
Andrej Babiš na jednání s Netanjahuem vychválil Česko až do nebes. Působil však spíše jako prodejce
Naše redakce oslovila obě strany a poprosila je o vyjádření. Jiří Maryško reagoval bez otálení a k situaci dodal: „Pana zmocněnce Filipa Turka vnímám jako politika na jedno použití, takže jeho vyjádření k mé osobě je za mě naprosto v pořádku. Na to má, coby influencer, plné právo.“ Ze strany poslance Turka odpověď do vydání článku nedorazila.
Zpochybnit hvězdy je jednodušší než reagovat na jejich názory
Filip Turek nekomentoval žádný konkrétní výrok herců ani jejich postoje k vládě. Zpochybnil samotné označení „hvězdy“. Jediným slovem a třemi smějícími se emotikony dal najevo, že lidé na fotografiích si podle něj takové označení nezaslouží. Co tím chtěl přesně sdělit, už nevysvětlil. V kontextu jeho dosavadního způsobu komunikace ale podobná poznámka zapadá do stylu, který staví na ironii, provokaci a zpochybňování oponentů.
Takový postup má na sociálních sítích jednu výhodu. Není třeba se pouštět do debaty o tom, co demonstranti říkají, proč protestují nebo zda mají jejich výhrady oporu v konkrétních skutečnostech. Stačí zpochybnit jejich společenskou váhu a udělat z nich terč posměchu. Část publika si z toho snadno odnese jednoduchý vzkaz: tihle lidé nejsou žádné hvězdy, jejich názor nestojí za pozornost a neměli by se stavět do role autorit.
Jiří Maryško se pak rozhodl odpovědět podobnou mincí. Místo aby rozebíral, proč Turek označení „hvězdy“ zpochybnil, vytáhl profesní ocenění Marka Holého a postavil je do kontrastu s prázdným seznamem ocenění samotného poslance. Vlastně tak obrátil původní výsměch proti jeho autorovi a naznačil, že ani Turek nemá příliš důvodů stavět se do pozice někoho, kdo bude rozhodovat o společenské váze druhých.
Ostatně i ve své odpovědi pro naši redakci Maryško dal najevo, jak Turka jako politika vnímá, když ho označil za „politika na jedno použití“. Ani jeho reakce se tedy nevyhnula osobnímu rýpnutí. Celá přestřelka tak nakonec ukázala, jak snadno se původní spor o veřejné postoje promění v poměřování prestiže a vzájemné shazování. Místo toho, aby se řešilo, co chtěli herci svou účastí na demonstraci říct, začal spor o to, kdo si vůbec zaslouží označení hvězda.
Autorský komentář redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Když pokus o zesměšnění herců skončí ostudou: Jiří Maryško porovnal ocenění Filipa Turka a Marka Holého byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.