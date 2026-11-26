Kdo by neznal Rumcajse, Manku, Cipíska nebo další oblíbené postavičky českých večerníčků? Letos ožijí na Mariánském náměstí přímo v historickém centru Prahy, které se v adventním čase promění v pohádkové místo a nabídne příležitost vrátit se do světa dětských vzpomínek a užít si kouzlo Vánoc.
Oficiálně budou Vánoce s Večerníčkem zahájeny v Praze 1 na Mariánském náměstí 27. listopadu a potrvají do 6. ledna 2027. V této době budou otevřeny též stánky denně od 11 do 20 hodin a každou sobotu a neděli od 14 do 20 hodin bude probíhat víkendový program. Novinkou bude předvánoční rozlévání polévky, které Potravinová banka Praha připravuje na neděli 20. prosince 2026 před budovou Nové radnice. 29. listopadu a 13 prosince zahrají muzikanti z hudebních kroužků Hobby centra 4. Součástí programu bude také tradiční Tříkrálový průvod, který ve středu 6. ledna 2027 kolem 16.00 hodin zavítá na Mariánské náměstí. Tři krále v dobových kostýmech budou doprovázet bubeníci a trubači. Další informace lze nalézt zde.
Hlavní roli budou mít loupežník Rumcajs, jeho žena Manka a malý Cipísek ve venkovní výstavě i pohádkové instalaci, která přenese kousek slavného jičínského světa přímo do centra Prahy. Výstava dále připomene Rákosníčka, Křemílka a Vochomůrku, Kubulu, Kubu Kubikulu a Barbuchu a Makovou panenku a motýla Emanuela. A protože venkovní výstava a instalace jsou již hotové, pořídil jsem fotodokumentaci, která je na úvodním obrázku a v galerii tohoto článku ještě předtím, než se otevřou stánky a Mariánské náměstí se zaplní lidmi.
Za oblíbenými večerníčkovými postavičkami stojí tři výrazné osobnosti české ilustrace a animace:
Radek Pilař (1931-1993) – malíř, ilustrátor a výtvarník, tvůrce portrétu Večerníčka s papírovou čepicí a postaviček Rumcajse, Manky a Cipíska.
Zdeněk Smetana (1925-2016) – výtvarník, animátor a režisér, z jehož fantazie se zrodili Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Štaflík a Špagetka, Kubula a Kuba Kubikula atd.
Gabriela Dubská (1915-2003) – malířka a ilustrátorka, která dala podobu Makové panence a motýlu Emanuelovi.
Obrázky na panelech venkovní instalace bezesporu potěší a rozněžní srdce nejen naší generace, ale určitě i vnoučat, když je s sebou vezmete a povykládáte jim o pohádkových hrdinech, kouzlu svého dětství.
Vánoce s Večerníčkem slibují spojení českých pohádek, vánoční atmosféry a zábavy pro celou rodinu.