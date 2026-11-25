Zatímco hodně ostatních zahrádkářů sem už pěšky nechodí ani náhodou, já si od jara do podzimu vychutnávám cestu tam i zpátky kolem řeky s jezem, která má pokaždé jiný stav hladiny, jinou barvu, jinou vůni.
Lípy, kaštany a šípky, které ji lemují, mají svůj proměnný životní cyklus - od květů k plodům i spadanému listí. Vegetují s jistotou, na niž se lze spolehnout. Podarují mne lipovým květem, kaštany pod polštář i šípky na výtečnou marmeládu. Ale zpátky na zahrádku.
Toleranci mne tam naučila kuna, která se zabydlela v nepřístupné půdičce jednoduchého altánu. Pokusy vyhnat ji chemií ztroskotaly, a tak jsem s ní uzavřela příměří. Trpělivost růže přináší. Nemyslím tím jen čekání na úrodu. Mně při dlouhodobém znehybnění na lehátku přihrála nečekaný výjev lasičky, která právě ulovila myš. Ještě se jí na vouskách chvěly kapičky krve.
Celý život sbírám léčivé byliny a vypozorovala jsem, že co rok, to jiný výskyt jednotlivých druhů. Například při cestě, kterou loni hustě lemoval řebříček, se letos vůbec neukázal. A za něco mezi nebem a zemí také považuji úkaz, kdy mi na zahrádce vyraší bylina, která tam nikdy nerostla, ale právě ji, s ohledem na zdravotní problém, potřebuji. V mém případě to byla lnice a černý bez.
V letošním parném létě jsem si připomněla, že kdo si počká, ten se dočká. Květinová semena, vysetá na jaře, se vzpamatovala až v raném podzimu, ale zato kvetla jako o závod až do zámrzu.
Krása nesmírná, tak se jmenovala jedna pohádková kniha. Pro mne se jí stalo pozorování párku dlouhozobek svízelových, pasoucích se na květech.Vypadaly jako kolibříci a hmyz bych v nich nikdy nehledala!
A zakončím tím, že příroda se nikdy nevzdává. Rostliny dokážou zapustit kořeny na těch nejnemožnějších místech a srdnatě se rvát o svůj kousek místa na slunci. Někdy to vážně obdivuji, a nemusí jít jen o plevel. Mám na mysli třeba nezdolný břečťan, kterým mi obrůstá altán a dere se škvírami až dovnitř. Bez světla tu sice zkomírá, ale stále se snaží růst. I to by se dalo vyložit jako důležitá životní lekce.