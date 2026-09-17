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Víkend přinese letní teploty, od neděle se počasí otočí

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Příznivé počasí potrvá v Česku ještě několik dní. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se teploty do neděle budou pohybovat mezi 22 a 23 stupni…
hrozen-hrozny-vinohrad

hrozen-hrozny-vinohrad

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