Nokia 3310 mezi chytrými hodinkami. Kospet Tank T4 je nezničitelný kolos, který přežije i apokalypsu

Přirovnání k legendární Nokii není o značce ani o typu zařízení. Je to redakční zkratka pro kombinaci, kterou dnes u smartwatch potkáte zřídka: ocelové tělo prošlé dvaceti vojenskými testy, voděodolnost na úrovni potápěčských přístrojů, výdrž baterie přes dva týdny a rozměry, které na zápěstí nepřehlédnete. Tank T4 je kolos doslova: 48,6 × 48,6 × 13,7 mm a 77 gramů živé váhy. Ona nezničitelnost nestojí na marketingové frázi, ale na konkrétním seznamu laboratorních zkoušek, které si můžete jeden po druhém projít. Pojďme na to.
Dvacet testů, které stojí za slovem „nezničitelný“
Když výrobce hodinek napíše „odolné“, většinou tím myslí certifikaci IP68 a pár kapek deště. Kospet u Tank T4 šel výrazně dál. Hodinky prošly dvaceti procedurami podle amerického vojenského standardu
MIL-STD-810H, testování zahrnuje extrémní teploty od −50 °C do 70 °C, déšť, vibrace, písek, prach, slanou mlhu, kontaminaci kapalinami, ponoření, teplotní šoky i pádové testy při přepravě. K tomu přidejte konstrukci Inox 360 z nerezové oceli, displej chráněný Corning Gorilla Glass 3 a dvojitou voděodolnost 10 ATM + IP69K.
Důležitá poznámka, kterou sám Kospet uvádí: vojenský standard ověřuje spolehlivost a odolnost v laboratorních podmínkách, ale neznamená vhodnost pro skutečné vojenské nasazení. Hodinky tedy nejsou doslova nerozbitné, ale v civilním světě se jejich odolnost blíží tomu nejtvrdšímu, co na trhu seženete.
Co se skrývá pod ocelovým krunýřem
Tank T4 nejsou jen pancéřovaná skořápka bez mozku. Pod 1,43palcovým AMOLED displejem se skrývá výbava, která překvapí i u výrazně dražších modelů:
Navigace: Dvoupásmový šestisystémový GNSS s offline mapami, na horském hřebeni nepotřebujete telefon ani signál. Úložiště: 32 GB interní paměti pojme přibližně 5 000 skladeb a stovku offline map. Pro srovnání: Apple Watch Series 11 a Samsung Galaxy Watch Ultra nabízejí 64 GB, ale stojí několikanásobek. Garmin u sportovních modelů mluví o „stovkách skladeb“, konkrétní kapacitu v gigabajtech často neuvádí. Sport: 23 režimů ApexMotion s profesionálními algoritmy plus 160 volně nastavitelných tréninkových módů. Potápění: Tři potápěčské režimy s algoritmem Bühlmann ZHL-16C, výpočtem bezdekompresního limitu a bezpečnostními zastávkami. Produktová stránka uvádí hloubku 45 metrů, ale oficiální potápěčská sekce Kospetu doporučuje pro bezpečný provoz nepřekračovat 40 metrů. Hudba bez telefonu: Skladby nahrajete přes aplikaci nebo USB kabel a posloucháte přes Bluetooth sluchátka. Telefon zůstane doma. Dva týdny bez nabíječky, a to není strop
Tady se příměr k Nokii 3310 projevuje nejsilněji. Kospet udává 14 až 15 dní běžného používání, 9 až 10 dní při intenzivním provozu a 5 až 6 dní s trvale zapnutým displejem. Nepřetržité GPS sledování vydrží 21 až 22 hodin.
Pro kontext:
Apple Watch Series 11 zvládnou maximálně 24 hodin běžného provozu, v úsporném režimu 38 hodin. Samsung Galaxy Watch Ultra se dostanou na 60 hodin s trvale zapnutým displejem. Tank T4 tedy v kategorii výdrže hrají úplně jinou ligu.
A kdo chce ještě víc, může sáhnout po příslušenství
Power Pocket, magnetickém externím akumulátoru o kapacitě 850 mAh a hmotnosti pouhých 26 gramů. Výrobce s ním slibuje prodloužení výdrže o dalších 23 dní, tedy celkově až 50 dní provozu. Jak si stojí proti zavedené konkurenci
Srovnání s velkými jmény odhaluje, kde Tank T4 vynikají a kde dělají kompromisy:
Parametr Kospet Tank T4 Samsung Galaxy Watch Ultra Garmin Instinct 3 Casio G-Shock GBD-H2000 Voděodolnost 10 ATM + IP69K 10 ATM + IP68 100 m (10 ATM) 200 m (20 ATM) Vojenský standard 20 testů MIL-STD-810H MIL-STD-810H MIL-STD-810 Shock-resistant Výdrž baterie 14–15 dní ~60 h (AOD) až 24 dní (solar AMOLED) až 16 h (GPS) Úložiště 32 GB 64 GB neuvedeno neuvedeno Offline mapy ano ano ano (vybrané modely) ne Orientační cena 4 399 Kč cca 16 000 Kč cca 9 000–12 000 Kč cca 9 000 Kč
Tank T4 nevyhrávají ve všem. Casio G-Shock má dvojnásobnou voděodolnost, Samsung a Apple nabízejí bohatší ekosystém aplikací, Garmin zase propracovanější tréninkovou analytiku. Ale žádný z nich neskládá odolnost, výdrž, offline mapy, potápěčské funkce a 32GB úložiště do jednoho balíku za cenu pod pět tisíc korun.
Česká dostupnost a co vědět před nákupem
V Česku jsou Tank T4 skladem, na Alze za 4 399 Kč, na Allegru za 4 799 Kč. Doprovodná aplikace Apexmove je v češtině a na Google Play potvrzuje plnou kompatibilitu s řadou T4. Zda samotné menu hodinek nabízí český jazyk, se z oficiálních materiálů nepodařilo jednoznačně ověřit; při prvním spuštění si volíte jazyk, ale kompletní seznam výrobce nezveřejňuje.
Pár praktických limitů, které stojí za zmínku: výrobce výslovně nedoporučuje horkou sprchu a saunu. A 77 gramů na zápěstí pocítíte, pod manžetou košile se Tank T4 neschovají. Jsou to hodinky pro lidi, kteří chtějí nástroj na ruku, ne šperk.
Kospet Tank T4 nedávají smysl jako náhrada elegantních smartwatch pro kancelář. Dávají smysl jako hodinky, které hodíte do batohu, vezmete na feratu, potopíte se s nimi v Chorvatsku a za dva týdny je poprvé připojíte k nabíječce. A to za cenu, za kterou jinde dostanete leda řemínek.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík