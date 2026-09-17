Jedno sako, tři úplně jiné ženy: letos na podzim vyhraje kontrast místo perfektního sladění

Kdybych měla z podzimu 2026 vytáhnout jednu stylingovou větu, byla by překvapivě jednoduchá: nesnaž se, aby všechno patřilo k sobě až příliš dobře.
Vogue při shrnutí sezony mluví o kontrastu čistých minimalistických siluet s bohatými texturami, o proměně klasických základů pomocí nečekaných detailů a o trendu „Updated Lady", který bere tradiční ženskou eleganci a uvolňuje ji.
To je skvělá zpráva pro šatník. Protože nemusíš kupovat deset nových outfitů. Můžeš začít jedním sakem.
Žena číslo jedna: pondělí v devět a schůzka, na které chceš působit, že víš přesně, co děláš
Vezmi strukturované sako, široké kalhoty a jemný úplet nebo jednoduché tričko. K tomu nízké špičaté lodičky nebo kitten heels a větší koženou kabelku.
Celý look je profesionální, ale není nutné, aby sako a kalhoty byly ze stejné látky. Právě rozdíl může udělat outfit současnější. Tmavě hnědé sako ke grafitovým kalhotám, navy k camel nebo šedé k burgundy funguje mnohem zajímavěji než kompletní kostým, pokud se v něm necítíš.
A rukávy? Klidně trochu vyhrnout. I velmi správné sako se okamžitě přestane tvářit tak důležitě.
Žena číslo dvě: sobota, kdy potřebuješ vypadat dobře bez pocitu, že jsi se „oblékala"
Stejné sako dej přes bílou mikinu nebo měkké tričko, přidej volnější džíny a tenisky. Najednou úplně změní povahu. A právě tenhle kontrast je důležitý. Elegantní vrstva nahoře, něco uvolněného pod ní. Nemusíš k saku automaticky přidávat další „slušné" věci, aby mu nebylo smutno.
Velká tote bag, čepice nebo barevné ponožky klidně celý outfit ještě trochu shodí z piedestalu. Sako přežije.
Žena číslo tři: večer ven a nechceš další černé šaty
Teď ho dej k saténové nebo průsvitnější midi sukni, jednoduchému topu a botám s nízkým podpatkem. Případně ho přehoď přes úzké šaty a nech zapnutý jen jeden knoflík. Pánská konstrukce saka vedle něčeho jemného funguje právě proto, že si jednotlivé kusy nejsou dokonale podobné.
Pokud k tomu přidáš velké náušnice nebo výraznou brož, dostaneš se přesně do aktuálního trendu personality pieces – detailů, které mají outfit udělat osobnější, ne jen „správný".
A co když máš oversize sako z posledních pěti let?
Nevyhazuj ho. Siluety se sice aktuálně posouvají také k výraznějším pasům, kratším bundám a strukturovanějším tvarům, ale móda už dávno nefunguje tak, že v úterý skončí jedna délka saka a ve středu máš zakázaný vstup do města.
Můžeš pracovat s proporcí. Oversize sako dej k úzké sukni nebo legínovějším kalhotám. Pokud chceš vytvořit tvar, přidej pásek. Nebo ho nech úplně volné a pod něj vezmi něco přiléhavějšího. Trend je inspirace. Ne výpověď z pracovního poměru pro polovinu šatníku.
Nejlepší podzimní outfit možná není ten nejdokonaleji sladěný
Je to ten, kde je něco trochu mimo očekávání. Sako a mikina. Luxusní sukně a tenisky. Elegantní kabát a barevné ponožky. Velmi ženské šaty a tvrdší kožená bunda.
Podzim 2026 nám dovoluje přesně tenhle typ kontrastu. A pokud máš pocit, že outfit vypadá „skoro správně, ale něco mu chybí", možná nepotřebuje další věc, která perfektně ladí. Možná právě potřebuje něco, co trochu neladí vůbec.
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Zdroje: Vogue – The Fall Fashion Forecast: Updated Lady a Personality Pieces [1], Vogue – 7 Pre-Fall 2026 Styling Tricks to Try This Summer [2].