Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Jedno sako, tři úplně jiné ženy: letos na podzim vyhraje kontrast místo perfektního sladění

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sako už dávno nepatří jen ke kalhotám, které dostalo ve stejném obchodě. Podzim 2026 si hraje s kontrasty: čisté střihy vedle bohatých textur, ženské sukně vedle tvrdších bund, klasické kusy s něčím lehce podivným. Takže vezmeme jedno obyčejné sako a pošleme ho do kanceláře, na sobotní kávu i večer ven. Pokaždé bude vypadat skoro jako jiné.
Jedno sako, tři úplně jiné ženy: letos na podzim vyhraje kontrast místo perfektního sladění

Jedno sako, tři úplně jiné ženy: letos na podzim vyhraje kontrast místo perfektního sladění

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Když třpytky necháš na víkend: 7 manikúr do práce, které jsou elegantní, ale rozhodně ne nudné
Když třpytky necháš na víkend: 7 manikúr do práce, které jsou elegantní, ale rozhodně ne nudné
Glutamin: regenerace, imunita a zdravá střeva, nebo zbytečný doplněk?
Glutamin: regenerace, imunita a zdravá střeva, nebo zbytečný doplněk?

Glutamin patří mezi doplňky, které se často objevují ve fitness i wellness světě, ale málokdy se vysvětlují...

Proč potřebuješ kamarádku s ADHD: tvůj problém se právě stal jejím problémem a musí ho vyřešit okamžitě
Proč potřebuješ kamarádku s ADHD: tvůj problém se právě stal jejím problémem a musí ho vyřešit okamžitě

Napíšeš jí: „Nemůžu najít šaty na svatbu.“ O čtrnáct minut později má otevřených jedenáct obchodů,...

Co se s tvým tělem děje, když si barvíš vlasy: něco se dostane i přes kůži. Máš se bát?
Co se s tvým tělem děje, když si barvíš vlasy: něco se dostane i přes kůži. Máš se bát?

Smícháš dvě lahvičky, naneseš barvu ke kořínkům a za půl hodiny máš úplně jiný odstín vlasů. Jenže co se...

U lékaře nejsi otravná, když se ptáš: 7 věcí, které potřebuješ vědět, než odejdeš z ordinace
U lékaře nejsi otravná, když se ptáš: 7 věcí, které potřebuješ vědět, než odejdeš z ordinace

Sedíš v ordinaci, lékař mluví rychle, ty přikyvuješ a vypadá to, že všemu dokonale rozumíš. O dvacet minut...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Módní trendy
Zobrazit více
Ženské centrumMódní trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.