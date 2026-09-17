Slafkovský zažil životní sezónu s 30 góly. Nová posila Montrealu ho ale může odsunout z elitní lajny

Sezona, po které se nečeká degradace
Juraj Slafkovský odehrál ročník 2025/26 kompletní: 82 zápasů, 30 gólů, 43 asistencí, 73 bodů. Poprvé v kariéře překonal hranici třiceti branek, a to o deset víc než jeho předchozí maximum z ročníku 2023/24. Čísla mají i historický rozměr: Slafkovský se stal prvním hráčem Canadiens se třemi padesátibodovými sezonami před 22. narozeninami a vyrovnal Henriho Richarda v počtu bodů za Montreal ve věku 21 let a méně (163).
Tahle produkce vzešla z formace, kterou reportér Sportsnet Eric Engels označil za jednu z nejlepších prvních lajn v celé NHL: Caufield–Suzuki–Slafkovský. Chemie fungovala, body padaly, tým se dostal nejdál za poslední dekádu. A přesto se teď v kempu před sezonou 2026/27 mluví o tom, že by Slafkovský mohl z téhle trojice vypadnout.
Kreider není lepší střelec. Je jiný typ zbraně
Když se podíváme čistě na čísla, argumenty pro výměnu v první lajně na první pohled nedávají smysl.
|Hráč
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|Body/zápas
|Slafkovský (2025/26)
|82
|30
|43
|73
|0,89
|Kreider (2025/26, Anaheim)
|75
|22
|28
|50
|0,67
Slafkovský produkoval víc ve všech kategoriích. Jenže Montreal nepodepsal Kreidera proto, aby překonal slovenského křídelníka v tabulkách. Kreider přináší něco, co v první formaci chybělo: 193 centimetrů, 104 kilogramů, schopnost stát před brankou soupeře jako betonový sloup a patnáct sezon zkušeností z Rangers včetně Stanley Cupu. Na přesilovce je smrtící právě díky přítomnosti před brankou, kterou mladší hráči v kádru nemají.
Sám Kreider při prvním mediálním dnu v Montrealu vysvětlil, proč si vybral právě Canadiens: agresivní přístup vedení, vazby na generálního manažera Jeffa Gortona a trenéra St-Louise z dob Rangers a „mimořádně vášnivé prostředí“. Gorton pak potvrdil, že iniciativa přišla od hráče.
Dvě nebezpečné lajny místo jedné dominantní
Engelsův odhad, který pronikl přes jeho vystoupení v podcastu The Sick Podcast, počítá s variantou Kreider–Suzuki–Caufield v první formaci. Slafkovský by v tom scénáři sestoupil do druhé lajny vedle Ivana Demidova, kde by plnil úplně jinou roli: ne doplňovat elitní spoluhráče, ale táhnout vlastní útok.
A tady je klíčový detail: není to pro Slafkovského neznámé území. Engels už 10. září v rozhovoru pro The Jason Gregor Show připomněl, že slovenský útočník odehrál v uplynulé sezoně zhruba 30 zápasů právě s Demidovem a Kasperim Kapanenем mimo první lajnu. A zvedal jejich úroveň. NHL.com ve svém preview sezony 2026/27 zároveň upozorňuje, že Montreal stále hledá řešení pro pozici druhého centra; kandidáti jsou Kirby Dach, Kapanen, Jake Evans nebo Owen Beck. Bez silného křídla vedle nich je druhá formace bezzubá.
Podle nás je právě tohle nejpřesnější čtení situace. Montreal není v pozici, kdy by ztrácel víru ve Slafkovského. Je v pozici, kdy má poprvé dost kvalitních hráčů na to, aby zvažoval rozprostření ofenzivy. Jedna elitní lajna a tři průměrné, nebo dvě velmi nebezpečné a dvě solidní? To je otázka, kterou si klub před rokem klást nemohl.
Osmileté ukotvení a český kontext
Slafkovského pozice v organizaci není ohrožená. Montreal mu v červenci 2024 dal osmileté prodloužení v hodnotě 60,8 milionu dolarů, platné do konce sezony 2032/33. Sám hráč tehdy řekl, že chce být součástí „něčeho speciálního“, co klub staví. Ohrožená je konkrétní židle vedle Suzukiho a Caufielda, ne jeho status jedničkové volby draftu a klíčového hráče budoucnosti.
Za zmínku stojí, že ambice Montrealu potvrzuje i tříleté prodloužení brankáře Jakuba Dobeše, který v nováčkovské sezoně zaznamenal 29 výher a odchytal 19 zápasů v play-off. Kreiderův příchod není náhrada za někoho, je to přidání dalšího dílu do mozaiky týmu, který chce víc než jen účast ve finále konference.
Co rozhodne
Přípravné zápasy Montrealu startují 19. září 2026, základní část pak 29. září v Torontu. St-Louis má necelé dva týdny na to, aby viděl, jestli Kreider vedle Suzukiho a Caufielda funguje líp než osvědčená trojice se Slafkovským. Jediné, co je jisté: ať kemp dopadne jakkoli, Slafkovský zůstane v top šestce týmu, který ho považuje za jednoho z pilířů na příštích šest let. Rozdíl je jen v tom, jestli bude doplňovat nejlepší, nebo vést vlastní útok.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka