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Ani ne patnáctiletému fanouškovi ukradli šálu. Dvojici teď hrozí vězení

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Policie obvinila pětadvacetiletého muže a šestnáctiletého mladíka z loupeže. Před ligovým zápasem měli vyhrožovat zbitím ani ne patnáctiletému chlapci a násilím mu vzít šálu jeho oblíbeného fotbalového klubu. Staršímu pachateli hrozí až deset let ve vězení.
Ani ne patnáctiletému fanouškovi ukradli šálu. Dvojici teď hrozí vězení

Ani ne patnáctiletému fanouškovi ukradli šálu. Dvojici teď hrozí vězení

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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