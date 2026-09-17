Český Dream Team má dvě hráčky z top 10 a wimbledonskou šampionku. Jdeme to vyhrát, vzkazuje Nosková z letadla do Číny

Sestava, která se na papíře těžko hledá soupeře
Jádro českého výběru tvoří Nosková na 6. místě žebříčku WTA a Karolína Muchová na 8. příčce. Už samotná dvojice by stačila na solidní čtvrtfinálovou pozici. Jenže kapitánka Barbora Strýcová má k dispozici víc:
- Marie Bouzková, 27. místo WTA
- Sára Bejlek, 28. místo WTA
- Kateřina Siniaková, 35. místo ve dvouhře, světová jednička ve čtyřhře
Bouzková s Bejlek se k týmu mají připojit přímo v Číně. Pokud se tak stane, Česko nasadí pět hráček z první pětatřicítky světa. Takovou šířku kvality v jedné nominaci najdete v historii české reprezentace jen výjimečně; srovnatelné to bylo snad jen s nejsilnějšími výběry z éry Kvitová–Šafářová–Plíšková, které přivezly šest ze současných jedenácti českých titulů.
Hráčky mluví o cíli, kapitánka o procesu
Nejzajímavější na předodletové konferenci nebyl samotný optimismus, ten by čekal každý. Zajímavé bylo, jak odlišně komunikovaly hráčky a jejich kapitánka.
Nosková formulovala maximální ambici bez jakéhokoli uhýbání. Muchová přidala, že společný start za reprezentaci vnímá jako výhodu a že tým má „zdravé sebevědomí“. Obě zároveň uklidnily spekulace o napětí po wimbledonském finále, kde stály proti sobě. „Jsme kamarádky pořád, nic se nezměnilo,“ řekla Nosková.
Strýcová volila jiný jazyk. Opakovaně zmiňovala aklimatizaci, únavu po US Open, riziko zranění, jiné míče a povrch. Proti Británii sice Češky označila za „papírové favoritky“, ale hned dodala princip „zápas od zápasu“. Fakticky se obě strany nevylučují. Hráčky definují cíl, kapitánka řeší cestu k němu. V týmové soutěži, kde o postupu rozhoduje jediný den, je tahle dělba rolí spíš zdravá než rozporuplná.
Čtvrtfinále: papírový favorit versus britská týmová tradice
Česko v úterý 22. září nastoupí proti Velké Británii. Na papíře je to jasná záležitost. Britská soupiska vypadá takto:
|Hráčka
|WTA ranking
|Katie Boulterová
|69
|Harriet Dartová
|149
|Mika Stojsavljevičová
|280
|Jodie Burrageová
|888
Rozdíl v žebříčkové kvalitě je propastný. Jenže BJK Cup má vlastní logiku. Britky v posledních čtyřech ročnících třikrát došly do semifinále a do letošního finále se kvalifikovaly výhrou 4:1 v Austrálii. Jednorázový formát zmenšuje prostor pro korekci; jeden špatný den, jedno zranění v rozcvičce, a papírový favorit letí domů.
Pokud Češky projdou, v semifinále je čeká vítěz duelu Španělsko–Kazachstán. A právě Kazachstán s Jelenou Rybakinovou, aktuální světovou jedničkou, představuje asi nejnebezpečnější překážku na cestě k titulu. V druhé polovině pavouku číhá obhájkyně titulu Itálie a silná Ukrajina se Svitolinovou (7.) a Kosťukovou (10.).
Kdy a kde sledovat
Česká televize zařadila BJK Cup do programu ČT sport. Čtvrtfinále Česko–Velká Británie běží v úterý 22. září od 10:45 českého času. Dopolední slot sice není ideální pro lineární sledovanost, ale kdo nestihne živě, najde záznam na iVysílání. V případě postupu jsou v programu i semifinále (25. září od 10:40 a 26. září od 13:05) a finále 27. září od 10:30.
Jedna poznámka k Muchové: po wimbledonském finále podstoupila menší chirurgický zákrok a několik týdnů pauzírovala. Do Šen-čenu ale letí jako hráčka z elitní desítky a s čerstvým titulem z mixu US Open po boku Jakuba Menšíka. Veřejně neřekla, že je na sto procent, ale žebříček mluví za ni.
Osm let bez titulu
Poslední český triumf v téhle soutěži se datuje do roku 2018, ještě pod starým názvem Fed Cup. Jedenáct titulů celkem, druhá nejúspěšnější země historie. Jenže od té doby se změnil formát, přibylo finálové město a česká dominance se rozplynula v sérii čtvrtfinálových a semifinálových vyřazení. Letošní sestava má na papíře všechno, co k prolomení osmileté pauzy potřebuje. Zbývá zjistit, jestli to stačí i mimo papír; v dusném šen-čenském vedru, s jetlagem v nohách a s Boulterovou, která nemá co ztratit, na druhé straně sítě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář