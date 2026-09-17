Barcelona nastřílela sedm gólů a přepsala historii LaLigy. Jeden údaj z utkání nemá v celém Španělsku obdoby

Ve středu 16. září 2026 se na Camp Nou odehrál zápas, který by se dal popsat výsledkem 7:2 a jít dál. Jenže pod povrchem sedmi gólů proti Racingu Santander leží číslo, které mění perspektivu. Podle dat Opty vytvořila Barcelona v tomto utkání očekávané góly (xG) v hodnotě 6,74, nejvíc, co kdy některý tým v LaLize v jediném zápase nasbíral. Předchozí maximum? Držela ho sama Barcelona, z lednové výhry 3:1 nad Elche, kdy dosáhla na 6,16. Vydrželo 228 dní.
Sedm gólů, třináct velkých šancí, třicet střel
Čísla z tohoto utkání vypadají jako tiskový omyl. Barcelona měla 30 střel, 64 doteků v soupeřově pokutovém území a hlavně 13 velkých šancí. Podle Opty jde o rekord LaLigy za posledních deset let. Góly se rozložily takto:
- João Cancelo – gól ze hry
- Raphinha – dvě proměněné penalty a jeden gól ze hry
- Asier Villalibre – vlastní gól
- Gabriel Jesus – gól ze hry
- Lamine Yamal – gól ze hry
Racing odpověděl dvěma zásahy Maguette Gueye a Jásira Zabírího, a to z pouhých pěti střel při vlastním xG 1,98. Nešlo tedy o sterilní obléhání hlubokého bloku. Zápas byl otevřený na obou stranách, což rekordní čísla Barcelony ještě podtrhuje.
Co s těmi třemi penaltami
Oprávněná námitka: tři pokutové kopy v jednom zápase nafukují xG mechanicky. Každá penalta má v modelu Opty hodnotu 0,788, takže tři dohromady přidaly 2,364 bodu, zhruba 35 % z celkového čísla. Jenže i po jejich odečtení by Barcelona stála na 4,38 xG ze hry. Pro srovnání: to samo o sobě by stačilo na elitní jednorázový výkon v kterékoli z pěti nejsilnějších evropských lig.
Největší šanci zápasu navíc penalta nebyla. Hlavičku z bezprostřední blízkosti po rohovém kopu na konci prvního poločasu neproměnil Karim Adeyemi, její xG činilo 0,96, téměř jistý gól. Adeyemi celkově nasbíral individuální xG 1,66 a odešel bez vstřeleného gólu. Barcelona navíc trefila tyč a neproměnila jednu penaltu. Sedm gólů při xG 6,74 znamená mírné přeplnění o pouhých 0,26, výsledek v podstatě odpovídal kvalitě vytvořených šancí.
Kde stojí Barcelona v evropském kontextu
V datové linii Opty, kterou cituje Livesport, zůstává v TOP 5 evropských ligách nad Barcelonou jediný zápis: Liverpool proti Newcastlu s hodnotou 7,1 xG. Třetí je Marseille proti Saint-Étienne s 6,43. Jiné veřejné databáze, například StatMuse, pracují s odlišnými modely a dávají mírně jiná absolutní čísla, proto nemá smysl je míchat dohromady.
Podstatnější než jednorázový rekord je trend. Ještě před zápasem s Racingem vedla Barcelona TOP 5 lig v průměrném xG na zápas (3,35), v průměru gólů na zápas (4,2) i v xG na střelu (0,19). Podle analýzy Opta Analyst se Raphinha pod Flickem posunul na hrot a tráví tam kolem 90 % herního času, zatímco Yamal funguje jako hlavní tvůrce. Barcelona měla před Racingem 19 gólů ze hry a 37 průnikových přihrávek v pěti kolech. Rekordní xG proti Racingu není exces, je to logické vyústění systému, který soustavně vytváří šance z centrálních zón a malého vápna.
Co to znamená pro titul
Po šesti kolech vede Barcelona LaLigu s 18 body a skóre 28:6. Real Madrid má 15 bodů, Atlético 13. Před sezonou přisoudil Optin superpočítač Barceloně 45,6% šanci na titul. Šest kol je brzy na definitivní závěry, ale signál je jednoznačný: Flickův útok generuje šance v objemu a kvalitě, které nemají v současné Evropě mnoho konkurentů.
Rekord Chance Ligy v týmovém xG drží Viktoria Plzeň s hodnotou 5,44 z výhry 3:1 nad Opavou v srpnu 2020. Barcelona proti Racingu vyrobila o 1,3 bodu víc, a to i po odečtení penalt by ji překonala.
Třináct velkých šancí, rekordní xG a sedm gólů v jednom zápase. Flickova Barcelona momentálně nehraje o to, jestli skóruje. Hraje o to, kolik šancí si dovolí zahodit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle