Tato zelenina má více železa než červené maso a roste i pod sněhem. Češi ji nemusí a ohrnují nad ní nos

Železo jako v mase a vápník víc než v mléce
Kadeřávek, občas nazývaný také kadeřavá kapusta nebo jarmuž, patří do čeledi brukvovitých. Jeho typické kadeřavé listy sytě zelené barvy vypadají na první pohled spíš dekorativně. A právě tak se k němu mnozí chovají – jako k ozdobě zahrady, ne jako k plnohodnotné ingredienci na talíři.
V těch nepozorných listech se přitom skrývá pozoruhodná kombinace živin. Najdete v nich vitamíny A, C a K, dále vápník, draslík, fosfor, železo, vlákninu a celou řadu antioxidantů, které chrání buňky před poškozením.
Jeden z nejzajímavějších faktů: kadeřávek má srovnatelný obsah železa s kuřecím nebo vepřovým masem. Má to ale jeden háček. Železo obsažené v rostlinách, takzvané nehemové, si tělo vstřebává obtížněji než to z masa. Existuje ovšem jednoduchý trik, jak tomu pomoct: stačí kadeřávek jíst společně s potravinami bohatými na vitamín C. Klidně k němu přidejte plátek papriky nebo zakápněte citronovou šťávou. Vitamín C vstřebání železa výrazně zlepšuje.
Další bonus: kadeřávek je jedním z nejlepších rostlinných zdrojů vápníku. Obsahuje ho na 100 g dokonce více než mléko, což ocení lidé s intolerancí na laktózu.
Balzám na unavená játra a detoxikační pomocník
Kadeřávek obsahuje sirné sloučeniny, které pozitivně ovlivňují funkci jater a podporují přirozené detoxikační procesy v těle. Proto bývá tato zelenina doporučována jako vhodný doplněk při jaterní dietě.
Právě játra patří k orgánům, které snadno přetížíme nevhodným stravováním. Kadeřávek jim může ulevit tím, že organismu dodá látky usnadňující odbourávání zátěže. Samozřejmě to neznamená, že nahradí léčbu – v případě přetrvávajících potíží se vždy poraďte se svým lékařem.
Vydrží mráz až -15 °C a po promrznutí chutná líp
Co odlišuje kadeřávek od mnoha jiných zelenin, je jeho mimořádná odolnost vůči mrazu. Vydrží teploty hluboko pod nulou, až do minus 15 °C, a dokonce po promrznutí získá sladší a jemnější chuť.
Pro zahrádkáře je to skvělá zpráva: vysévá se na jaře a sklízet ho můžete postupně od podzimu přes celou zimu. Na rozdíl od jiných košťálovin není náročný na půdu, snáší polostín a zvládne růst i v květináči na balkóně. Stačí mu pravidelná zálivka a trochu prostoru, protože rád roste do šířky.
Jak ho dostat na talíř: od salátů po křupavé chipsy
Kadeřávek je v kuchyni překvapivě všestranný. Syrové listy poslouží do zelených koktejlů nebo jako základ pro salát. Stačí je zbavit tuhých řapíků a jemně promačkat, aby změkly.
Pokud máte radši teplá jídla, zkuste listy krátce orestovat na troše oleje s česnekem a přidat je k těstovinám nebo rýži. Oblíbeným způsobem přípravy jsou i domácí chipsy, které zvládne každý. Listy roztrháte na kousky, lehce potřete olejem, osolte a dejte na pár minut do rozehřáté trouby. Výsledek je křupavý, lehký a chutný.
Ať už kadeřávek zařadíte do jídelníčku jako přísadu do polévky, základ smoothie, nebo jako přílohu k hlavnímu chodu, vaše tělo si jeho přínos rychle všimne. Tahle nenápadná zelenina si rozhodně zaslouží víc pozornosti, než kolik jí většina z nás dosud věnovala.
Zdroje článku: spotrebitelov.cz, Kale Nutrition Score and Facts, apetitonline.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková