Učitelka ze základky dokončila Ironmana. Jako dítě gymnastka, pak fotbalistka, cukrářka a nakonec extrémní vytrvalkyně

Když se řekne Ironman, většina lidí si vybaví profíky s vypracovanými těly na havajském žáru. Jenže velkou část startovního pole tvoří lidé, kteří ráno vstávají do kanceláří, dílen nebo tříd. Jedna z nich je učitelka základní školy, amatérská triatlonistka, která ironmanskou distanci dotáhla do cíle. Její jméno veřejně kolovat nemusí, podstatné je, co ten výkon znamená v praxi. Protože nejde o jeden heroický den. Jde o stovky hodin přípravy, které se musely vejít mezi sešity, porady a běžný život.
Co přesně znamená dokončit Ironmana
Plná ironmanská distance se skládá ze tří částí: 3,8 km plavání v otevřené vodě, 180 km na kole a 42,2 km běhu, tedy kompletní maraton. Dohromady 226 kilometrů. Organizátor stanovuje časový limit 17 hodin. Kdo se do něj nevejde, oficiálně nedokončil.
Pro srovnání: samotný maraton běží rekreační běžci typicky za čtyři až pět hodin. Ironman přidává dvě další disciplíny, přechody mezi nimi, výživovou strategii na celý den a psychickou odolnost, která se nedá natrénovat na pásu v posilovně. Už pouhé dokončení v limitu řadí závodníka mezi zlomek populace, který něco takového kdy zkusil, natož zvládl.
Trénink, který se musí vejít do běžného týdne
Oficiální materiály značky IRONMAN počítají s tím, že většina účastníků není profesionál. Příprava na poloviční distanci 70.3 vyžaduje podle doporučení organizátora osm až deset hodin týdně v základní fázi a deset až třináct hodin ve fázi budování objemu. Pro plnou distanci je potřeba ještě víc.
V praxi to znamená:
- Dva až tři tréninky týdně v každé disciplíně: plavání, kolo, běh.
- Víkendové dlouhé bloky, často kombinované navazovací tréninky (kolo hned navázané během).
- Silový a mobilizační trénink navíc.
- Detailní plánování jídelníčku, spánku a regenerace.
Pro učitelku s plným úvazkem to obnáší ranní tréninky před školou, odpolední jednotky po vyučování a víkendy strávené na silnici místo na gauči. Není to otázka talentu. Je to otázka organizace a vytrvalosti, která se měří v měsících a letech, ne v týdnech.
Český triatlon roste, ale plná distance zůstává výjimečná
Triatlon v Česku dávno není okrajová záležitost. Podle starší výroční zprávy České triatlonové asociace bylo v systému CzechTriSeries evidováno přibližně 26 tisíc osob a přes 4 600 registrovaných členů už v roce 2020. Od té doby čísla rostou.
Nejviditelnějším domácím závodem značky IRONMAN je poloviční distance 70.3 v Hradci Králové. Při premiéře v roce 2024 tvořili čeští závodníci 58 % hlavního pole, o dva roky později už 68 %. U kratší distance 5150 to bylo dokonce 82 %. Hradec se proměnil v triatlonové centrum, kde se potkávají profesionálové s tisíci amatéry a jejich rodinami.
Jenže plná ironmanská distance je jiná liga. V Česku se značkový závod na 226 km aktuálně nekoná; kdo chce startovat pod hlavičkou IRONMAN 140.6, musí vycestovat. To přidává další vrstvu náročnosti: cestovní logistiku, aklimatizaci, finanční náklady. A hlavně odvahu přihlásit se na závod, kde vás nikdo z domácí komunity nepoplácá po zádech na trati.
Proč je příběh učitelky silnější než medaile
Ironmanská medaile je krásný kus kovu. Ale skutečná hodnota výkonu leží jinde, v tom, co mu předcházelo. Stovky ranních budíků na pátou. Tréninky v dešti po osmi hodinách ve třídě plné dětí. Víkendy bez volna. Pečlivé počítání gramů sacharidů na dlouhý trénink. A rozhodnutí pokračovat i ve chvíli, kdy tělo i hlava říkají dost.
Amatérský Ironman není sprint nadšení. Je to projekt, který vyžaduje stejnou systematičnost jako příprava školního roku, jen s tím rozdílem, že vás nikdo nehodnotí průběžně a jediný termín, který počítá, je startovní výstřel.
Dostupný sen, nebo extrém pro vyvolené?
Triatlonová komunita ráda říká, že Ironman je pro každého. Oficiální materiály organizátora dokonce nabízejí strukturované plány, jak postupně přejít od kratších distancí k plné, včetně pracovních listů na plánování času. Realita je složitější. Plná distance vyžaduje zdraví, čas, peníze a roky konzistentního tréninku. Není to závod, na který se přihlásíte v lednu a v červnu doběhnete.
Přesto každý, kdo protne cílovou čáru pod sedmnáctihodinovým limitem, dokazuje jednu věc: mimořádné výkony nevznikají z mimořádných podmínek. Vznikají z obyčejných dnů, ve kterých se někdo rozhodl udělat o kousek víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta