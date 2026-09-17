Středozemní moře by se rozpadlo na slaná jezera. Mapa poklesu oceánu o kilometr odhaluje prahy na dně, které ho dělí na pánve

Evropa na něm získává obrovské kusy souše, Jadran téměř mizí a tam, kde jsme zvyklí vidět souvislou modrou plochu Středomoří, zůstávají jen izolované tmavé skvrny hlubokých pánví. Grafika přitom nevznikla v hollywoodském studiu. Stojí za ní jednoduchý výškový řez nad globálním terénním modelem GEBCO, a kdo odečte tisíc metrů od současné hladiny a vybarví vše, co zůstane pod vodou, dostane přesně tento výsledek. Právě proto je mapa tak fascinující: neukazuje fikci, ale skrytou kostru kontinentu, kterou za normálních okolností zakrývá moře.
Prahy na dně Středomoří: neviditelné zdi, které drží moře pohromadě
Středozemní moře vypadá na školní mapě jako jediná velká mísa. Pod hladinou ale připomíná spíš řetěz horských údolí oddělených sedly a hřbety. Právě tyto podmořské prahy rozhodují o tom, co se při hypotetickém poklesu oceánu stane.
První a nejslavnější bariérou je Gibraltarský práh, ponořený pouhých přibližně 320 metrů pod hladinou. Stačí tedy odčerpat ani ne třetinu z onoho pomyslného kilometru a Středomoří ztrácí spojení s Atlantikem. Dál na východ probíhá podmořský hřbet mezi Sicílií a tuniským mysem Cap Bon, jehož průchody leží v hloubkách zhruba 365, 430 a 560 metrů. Tato bariéra odděluje západní a východní polovinu moře.
Jadran uzavírá Otrantský práh mezi jihoitalskou patou a albánským pobřežím, ponořený asi 780 až 800 metrů pod dnešní hladinou. A kolem Kréty se rozprostírá celý vějíř průlivů s rozmanitými hloubkami: Kassos sahá k tisícovce metrů, Karpathos ke zhruba 850 metrům, zatímco Kythira a Elafonisos leží jen 160 až 180 metrů hluboko. Každý z těchto bodů funguje jako ventil, a při řezu v minus tisíci metrech se většina z nich definitivně zavírá.
Tři jistá slaná jezera a jedna sporná kapsa: co zůstane pod vodou
Když nad batymetrickými daty provedeme onen řez, Středomoří se rozpadá na konzervativně tři velké zbytky vody a jednu hraniční oblast.
Západostředomořská pánev. Algero-provensálská hlubina dosahuje kolem 2 900 metrů, Tyrrhénské moře dokonce přibližně 3 900 metrů. Po odečtení kilometru tu zůstává mohutné slané jezero s vodním sloupcem až 2 900 metrů. Iónsko-levantinská pánev. Iónská hlubina (kolem 4 200 m), Hellénský příkop (přes 5 000 m) a Levantská rovina (asi 3 000 m) zůstávají propojené kanály hlubokými 2 100 až 3 000 metrů. Při hranici minus tisíc metrů tu vzniká největší z pozůstalých vodních těles, s maximální hloubkou přes čtyři kilometry. Jihojadranská jáma. Jediný skutečně hluboký bod Jadranu, maximálně kolem 1 230 metrů. Po odečtení kilometru zbývá mělké jezírko s pouhými přibližně 230 metry vody. Zbytek Jadranu, celý jeho mělký sever i střed, se proměňuje v suchou pláň.
Čtvrtým, sporným útvarem je
krétsko-egejská kapsa. Kassoský práh leží téměř přesně na tisícimetrové hranici. Záleží tedy na přesnosti řezu a na rozlišení dat: v jedné interpretaci zůstává kapsa propojena s iónsko-levantinským jezerem, v druhé se odděluje jako samostatná vodní plocha s hloubkou kolem 1 200 až 1 500 metrů v nejhlubších propadech.
VIDEO Jak mapa vznikla a proč koluje už roky
Technický princip vizualizace je překvapivě prostý. Dataset GEBCO_2026 pokrývá celou planetu rastrem 15 úhlových vteřin, tedy čtverci o straně řádově stovek metrů. Každá buňka nese nadmořskou nebo podmořskou výšku. Stačí zvýraznit vše, co leží pod hranicí minus tisíc metrů, a zohlednit hydrologickou konektivitu takzvaným „bathtub“ přístupem, jak ho popisuje i
metodika NOAA pro modelování změn hladiny.
Výsledek vypadá efektně, ale jde o čistě geometrickou vizualizaci, nikoli o fyzikální simulaci. Nezapočítává odpařování, tektoniku, izostázi ani proudění. A co je podstatné: grafika, která v červnu 2026 znovu zaplavila Reddit i další platformy, koluje prokazatelně minimálně od listopadu 2021, kdy se objevila na subredditu r/europe.
Důležitá je i přesnost podkladových dat. GEBCO kombinuje přímá sonarová měření s predikcemi ze satelitní gravimetrie. Ke každé buňce existuje takzvaný TID grid, který prozrazuje, zda daný bod stojí na reálném měření, nebo na dopočtu. Pro srovnání: souš bývá v globálním měřítku zmapovaná jemněji, třeba dataset SRTM pracuje s rozlišením 30 metrů. Velké podmořské pánve a prahy jsou z GEBCO čitelné spolehlivě, ale u úzkých průlivů a jemné pobřežní kresby roste nejistota.
Messinská krize: když Středomoří opravdu téměř vyschlo
Hypotetický scénář má překvapivě reálný geologický precedent. Před zhruba 5,97 až 5,33 milionu let prošlo Středomoří takzvanou messinskou salinitní krizí. Gibraltar se tehdy tektonicky uzavřel a moře začalo dramaticky ztrácet vodu odpařováním. Důkazy jsou hmatatelné: mocné vrstvy sádrovce a soli, desikační trhliny v sedimentech, říční štěrky na dnech dnešních hlubokých pánví.
Odborná debata se dodnes vede o rozsahu vyschnutí, zda šlo o téměř kompletní ztrátu vodní masy, nebo o složitější mozaiku hypersalinních jezer a vysychajících okrajů. Samotný fakt mimořádné krizové epizody ale zpochybňován nebývá. Když se Gibraltar znovu otevřel, následovala podle některých modelů katastrofická záplava, která pánev naplnila zpět v geologicky krátkém čase.
Právě messinská krize ukazuje, proč virální mapa rezonuje tak silně. Odhaluje tutéž architekturu dna, prahy, sedla, izolované hlubiny, která před miliony let skutečně rozhodovala o osudu celého moře.
Dovolená nad propastí: co by pokles znamenal pro Jadran i námořní obchod
Mapa skrývá jeden obzvlášť názorný detail. Jadran, kam každoročně míří statisíce Čechů, patří k nejzranitelnějším částem Středomoří. Jeho severní dvě třetiny dosahují hloubek jen desítek metrů. Při poklesu o kilometr by se celé chorvatské pobřeží s ostrovy, marinami a plážovými resorty ocitlo vysoko nad novou vodní čárou. Zůstal by jen onen jihojadranský hluboký závěr, malé, izolované jezero daleko od dnešních turistických center.
Podobný osud by potkal řecké ostrovy, italské přístavy i středomořské trajektové uzly. Řada ostrovů by splynula s pevninou, pobřežní města by se proměnila ve vnitrozemská sídla na okraji srázů. A
Suezský průplav, dnes nejkratší námořní spojnice mezi Východem a Západem, by ztratil smysl, protože by vedl do neexistujícího moře.
Důležité je ovšem dodat: úplné roztání všech současných ledovců a ledových štítů by podle USGS hladinu oceánu zvýšilo přibližně o 70 metrů, tedy opačným směrem a o celý řád méně, než kolik ukazuje virální mapa. Kilometrový pokles neodpovídá žádnému známému klimatickému scénáři. Mapa je topografickým experimentem, a její síla spočívá v tom, že na jednom snímku odhaluje podmořskou anatomii kontinentu, kterou za běžných podmínek nikdy nespatříme.
Kdo si chce podobný efekt vyzkoušet sám, může sáhnout po interaktivních nástrojích jako Contourlines nebo Sliding Shores. Obě aplikace umožňují posouvat hladinu oceánu a sledovat, jak se mění tvář Evropy i zbytku světa, pixel po pixelu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě