Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Středozemní moře by se rozpadlo na slaná jezera. Mapa poklesu oceánu o kilometr odhaluje prahy na dně, které ho dělí na pánve

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obrázek, který v létě 2026 znovu obíhá sociální sítěmi, vypadá jako záběr z alternativní planety.
Středozemní moře by se rozpadlo na slaná jezera. Mapa poklesu oceánu o kilometr odhaluje prahy na dně, které ho dělí na pánve

Středozemní moře by se rozpadlo na slaná jezera. Mapa poklesu oceánu o kilometr odhaluje prahy na dně, které ho dělí na pánve

Zdroj: Foto: Kevregourez / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Zámek v Náměšti na Hané přilákal k televizi rekordních 633 tisíc diváků. Za jeho unikátní dispozicí stojí francouzský architektonický princip
Zámek v Náměšti na Hané přilákal k televizi rekordních 633 tisíc diváků. Za jeho unikátní dispozicí stojí francouzský architektonický princip
Týden na Kapverdách stojí 25 000 Kč s letenkou. Vulkanické souostroví u Senegalu má tyrkysovou vodu díky čedičovému dnu
Týden na Kapverdách stojí 25 000 Kč s letenkou. Vulkanické souostroví u Senegalu má tyrkysovou vodu díky čedičovému dnu

Veřejně dostupné balíčky na sezonu 2026 ukazují pobyt o délce sedmi nocí na ostrově Sal s odletem z Prahy v...

Nejošklivější ryba českých vod má nejčistší maso ze všech. Je to vegetarián, a proto jeho svalovina neukládá škodliviny
Nejošklivější ryba českých vod má nejčistší maso ze všech. Je to vegetarián, a proto jeho svalovina neukládá škodliviny

Tolstolobik bílý filtruje vodu žaberním aparátem, stojí na samém dně potravního řetězce, a právě proto v...

Ve Skotsku házejí na nevěstu shnilá vejce a dehet. Stresová reakce těla má pár připravit na biochemii krizových situací v manželství
Ve Skotsku házejí na nevěstu shnilá vejce a dehet. Stresová reakce těla má pár připravit na biochemii krizových situací v manželství

Ve skotských Highlands chytí přátelé nevěstu den před obřadem, od hlavy k paty ji polijí dehtem, sirupem a...

Neleží vám ve skříni? Zapomenutá česká fantasy série se prodává za 3 000 Kč za kus. O ceně rozhoduje počet dotisků
Neleží vám ve skříni? Zapomenutá česká fantasy série se prodává za 3 000 Kč za kus. O ceně rozhoduje počet dotisků

Komplet čtyř brožovaných paperbacků z přelomu tisíciletí se v dubnu 2026 prodal na Aukru za 13 490 Kč, a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.