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Ostrava posiluje bezpečnost za stovky milionů. Policie dostala speciální vozy, hasiči novou techniku

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Ostrava se stala prvním městem v Moravskoslezském kraji, kde prvosledové policejní hlídky disponují speciálně vybavenými vozidly. Město za jejich vybavení zaplatilo 1,9 milionu korun,…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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