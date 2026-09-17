Ostrava posiluje bezpečnost za stovky milionů. Policie dostala speciální vozy, hasiči novou techniku

Ostrava posiluje bezpečnost za stovky milionů. Policie dostala speciální vozy, hasiči novou technikuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Praha 1 slavnostně otevřela v středu 16. září první psí hřiště na svém území. Nachází se u dopravního...
České dráhy přepravily v prvním letošním pololetí 85,5 milionu cestujících, což je meziročně nárůst o 6,8...
Dramatická záchranná akce se odehrála v úterý odpoledne v Dubňanech na Hodonínsku, kde více než...
Příznivé počasí potrvá v Česku ještě několik dní. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se...
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