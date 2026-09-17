Na začátku byl šerm a ohně, nyní spolek Fajro hýbe kulturou v Polné

Poslední letošní venkovní akcí bude bleší veletrh, který se uskuteční v sobotu 19. září v jihlavském letním kině. Bleší trh býval původně jen v Polné, v roce 2020 se poprvé konal na henčovském letišti a po covidové pauze našel prostor v jihlavském amfiteátru. Dá se tam sehnat prakticky cokoliv. „Kromě populárních bleších trhů, které dávají věcem druhou šanci, se spolek věnuje podpoře místních tradic, kostýmovaným akcím, ochotnickým divadlům, přednáškám nebo spolupráci na vydavatelské činnosti,“ jmenuje Jakub Kašpar Skočdopole, spoluzakladatel spolku Fajro, který v jeho čele stojí jako prezident a performer.
Čtěte také: FOTO: V amfiteátru člověk pořídí, na co si vzpomene. Koná se tam velký bleší trh
Fajro, založený původně jako šermířské společenství pod názvem Ad Infinitum, proslul především show s ohněm. „V historii za sebou máme řadu tradičních akcí, které dosáhly celé dekády či více sezón – noční prohlídky, mikulášskou nadílku Peklo a Nebe na hradě v Polné, festival Středověké hry na hradě Roštejně nebo především mezinárodní ohňový festival Polná v plamenech, jenž skončil v roce 2019,“ vrací se do minulosti Skočdopole.
Místo šermu vyrábí meče z balonků
Spolek sídlí v polenském kině na zámku, kde od druhé poloviny své existence organizuje také zájezdní ochotnická divadla, cestovatelské přednášky a další akce. Na ty se mohou návštěvníci v pohodlí polenského kina těšit i během posledních letošních měsíců. „Za mnoho akcí si získal spolek nemálo ocenění v podobě nominací nebo umístění v první trojici Zlaté Jeřabiny či zápisů do České knihy rekordů a kuriozit,“ vysvětluje Skočdopole, který se postupem času začal věnovat profesionálně také dětskému a rodinnému publiku jako Kašpar Kuba. „To přišlo po roce 2013, když jsem lidově řečeno pověsil meč na hřebík a začal jsem vyrábět meče z balonků. Je to o něco bezpečnější a mnohem větší zábava,“ usmívá se.
Vedle organizační se spolek a jeho členové věnují také autorské činnosti. V šuplíku mají s kolegou z Fajra Petrem Holasem unikátní stolní hru Brambole. „To je úsměvné. Hru máme hotovou, otestovanou a nakreslenou od roku 2021, ale když jsme ji chtěli vytisknout, nebyl v tiskárnách papír. A od té doby je pořád co dělat, je to jen o tom najít elán a hlavně finance, abychom to dotáhli,“ popisuje stav Skočdopole, který je původní profesí propagační výtvarník.
Čtěte také: Polná přišla o výraznou osobnost. Ve věku 80 let zemřel všeuměl František Vacek
S polenským rodákem a všeumělem Františkem Vackem, který se také nemálo podílel na akcích a pomáhal spolku, dříve vytvořil čtyři edice tematických hracích karet. V loňském roce o Vackovi inicioval, graficky nasázel a s jeho synem Martinem spolunapsal obsáhlou knižní monografii. „Karet už dělá po světě radost okolo pěti tisíc balíčků, ovšem možnost zvěčnit přes tisíc obrázků na 480 stranách knihy, vydané Městem Polná, byla poctou a opravdu velkou radostí,“ ohlíží se za projekty Skočdopole. Tím to ale nekončí – aktuálně totiž koloruje a sestavuje do tisku Vackův poslední, do té doby nedokončený balíček karet Čerti, který všeuměl rozkreslil jen pár týdnů před svou smrtí v roce 2021.