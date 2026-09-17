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Na začátku byl šerm a ohně, nyní spolek Fajro hýbe kulturou v Polné

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Dvacet let na scéně letos slaví polenský spolek Fajro. Z nadšenců do ohňových show a šermu se stali hybatelé kulturního života, kteří se neomezují jen na Polensko.
Na začátku byl šerm a ohně, nyní spolek Fajro hýbe kulturou v Polné

Na začátku byl šerm a ohně, nyní spolek Fajro hýbe kulturou v Polné

Zdroj: Archiv spolku Fajro
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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