Konference vycházela z dat Portálu nehod. „Jen od začátku letošního roku do konce června na silnici u Litic policie zaznamenala tři karamboly. Dvanáct lidí utrpělo lehká zranění. Nejčastější příčinou nehod je nedání přednosti proti příkazu Dej přednost v jízdě,“ uvedl Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod. Právě tuto příčinu policie evidovala v deseti případech, sedm kolizí mělo podobu bočního střetu.
Problematické místo leží jižně od Plzně, kde se setkává několik komunikací včetně místní ulice Řepná a příjezdové větve ze silnice I/27. Křižovatka má poměrně členité uspořádání a provoz zde usměrňují vodicí prvky a dopravní značení. Podle analýzy Portálu nehod představuje riziko především vzrostlá vegetace, která omezuje rozhled z východního ramene.
Existuje také podezření, že některá vozidla přijíždějí od silnice I/27 příliš rychle. Většina kolizí se odehrála na suché vozovce, nejčastěji kolem poledne. Nehodovost má navíc v posledních letech rostoucí tendenci. Odborníci proto doporučují především odstranit vegetaci, která řidičům brání ve výhledu, a zlepšit dopravní značení. Projekt úpravy vodorovného značení na větvi silnice I/27 se již připravuje. Do budoucna se zde plánuje také vybudování okružní křižovatky, která by změnila dosavadní uspořádání provozu.
Pozor při mokru u obce Loučim
Dalším rizikovým místem je obloukový úsek silnice I/22 u osady Nové Chalupy na Domažlicku, kde se stalo za posledních pět let 20 nehod, při kterých se zranilo 16 osob. „Více než 70 % kolizí se zde odehrálo na mokré vozovce. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti jejímu stavu, které stálo za dvanácti karamboly. Nejvíce se zde bouralo během ranní a odpolední dopravní špičky,“ komentuje Marek Sibal.
Problematické místo leží mezi obcemi Hluboká a Loučim, kde silnice prochází pravotočivou zatáčkou. Její průběh sice zvýrazňují vodicí tabule, po obou stranách komunikace však rostou stromy a vzrostlá zeleň, které mohou omezovat rozhled do zatáčky. Řidiči tak mohou později spatřit protijedoucí vozidla. Právě kombinace omezeného rozhledu a rychlosti nepřizpůsobené podmínkám představuje při průjezdu obloukem zvýšené riziko. Odborníci proto doporučují výrazněji vyznačit průběh zatáčky pomocí vodicích tabulí s jednou šipkou, které by řidičům usnadnily orientaci. Do budoucna se připravuje také přeložka silnice I/22.
Vysoká rychlost u Újezdce
Trojici nejnebezpečnějších míst doplňuje úsek silnice II/191 u Újezdce na Klatovsku. Tam za posledních pět let bylo 13 nehod s osmi zraněnými. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, které stálo za pěti kolizemi. Většina karambolů se odehrála na mokré silnici, především kolem poledne.
Problematické místo se nachází poblíž okrajové zástavby Újezdce, kde silnice přechází do zatáčky. Na tu po krátké rovince navazuje další oblouk v opačném směru. Podle analýzy Portálu nehod představují riziko především protismykové vlastnosti vozovky a pevné překážky v prostoru zatáčky. V blízkosti komunikace se navíc po obou stranách nacházejí autobusové zastávky. Silnice zde prochází okrajovou zastavěnou částí obce bez místního snížení nejvyšší dovolené rychlosti, což odborníci rovněž doporučují řešit.
Jedním z navrhovaných opatření je proto snížení nejvyšší povolené rychlosti před zatáčkou a v prostoru autobusových zastávek. Odborníci doporučují také prověřit protismykové vlastnosti vozovky a podle výsledků případně upravit její povrch.
Plzeňský kraj patří při přepočtu na rozlohu a délku silniční sítě k regionům s nejnižší nehodovostí v Česku. Nepřiměřená rychlost zde však stojí za 23,18 % všech nehod, což je nejvyšší podíl v republice. Na Tachovsku a severním Plzeňsku dokonce přesahuje 30 %.
Další nebezpečná místa v Plzeňském kraji:
Okres Plzeň-sever – křižovatka silnic I/27 a III/1807 Americká u města Třemošná. Za posledních pět let 12 nehod. Nejčastější příčina nehod, nedání přednosti proti příkazu Dej přednost v jízdě
Okres Domažlice – křižovatka silnice I/26 a místní komunikace ve vesnici Horní Folmava. Za posledních pět let 11 nehod. Nejčastější příčina nehod, nedání přednosti proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě.
Okres Domažlice – průsečná křižovatka silnic II/189 a III/19524 u obce Draženov. Za posledních pět let 11 nehod. Nejčastější příčina nehod, nedání přednosti proti příkazu Dej přednost v jízdě
Okres Plzeň-Jih – křižovatka silnic I/27 a III/18032e u obce Šlovice. Za posledních pět let 14 nehod. Nejčastější příčina nehod, nedání přednosti vozidlu přijíždějícímu zprava.
Okres Klatovy – železniční přejezd na silnici II/171 u obce Běšiny. Za posledních pět let 6 nehod. Nejčastější příčina nehod, jízda na červené světlo.