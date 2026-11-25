Chalupu koupil tatínek krátce po válce
Rodinná historie chalupy sahá do období krátce po druhé světové válce. Petřin tatínek tehdy koupil stavení v Kytlicích, kam ho přivedl jeho synovec Vlastimil Brodský. Ten si v okolí také pořídil vlastní chalupu. Kytlice se postupně staly oblíbeným místem lidí z uměleckého prostředí. Pobývali tu například také herec Miroslav Horníček nebo Zdeněk Řehoř.
Pro Petru Černockou se chalupa stala místem spojeným s dětstvím, prázdninami a rodinnými vzpomínkami. Nešlo přitom o žádné luxusní rekreační sídlo. Dům si rodina postupně upravovala vlastními silami a velkou zásluhu na jeho dnešní podobě měl právě její tatínek.
Byl totiž velmi zručný. Sám vyráběl nábytek, postavil krb a postupně chalupu vybavoval. Některé kusy zařízení jsou jeho vlastní práce a Petra si jich dodnes cení. V domě tak nejsou jen staré předměty, které by někdo pořídil v bazaru. Mnohé mají skutečný rodinný příběh.
Po smrti rodičů se Petra o budoucnosti chalupy musela dohodnout s bratrem Pavlem. Zatímco on ji chtěl prodat, zpěvačka si přála rodinné stavení zachovat. Nakonec bratra vyplatila a chalupu si ponechala.
Nová koupelna, jinak vše při starém
Chalupa se samozřejmě nevyhnula úpravám. Petra Černocká s manželem Jiřím Pracným se postarali například o novou dřevěnou podlahu, kuchyni a koupelnu. Právě koupelna patří k nejviditelnějším modernizacím. Zbytek domu si ale zachoval původní kouzlo.
Interiéru dominují dřevěné prvky, starý nábytek a předměty, které tu zůstaly po předchozích generacích. Člověk tu má pocit, že se čas zastavil někdy před mnoha dekádami. A právě to je na chalupě sympatické. Nepůsobí jako dokonale naaranžovaná venkovská dekorace, ale jako skutečný rodinný dům, ve kterém se žilo a stále žije.
Interiér chalupy i půvabnou zahradu si můžete prohlédnout ve videu:
Všechny návštěvy musejí povinně k jezírku
Petra Černocká si zamilovala i okolní krajinu. Nedaleko chalupy se nachází lesní jezírko, ve kterém se jako malá učila plavat. Dodnes se tam ráda vrací a vodí sem každou návštěvu.
"Někde jsem četla, že když člověk nemůže usnout, má si vybavit nějaké místo, které ho uklidňuje a které má nejraději. Když já nemůžu usnout, vybavím si tohle lesní jezírko," svěřila se zpěvačka v rozhovoru pro Lifee.cz.
Zatímco s manželem trvale žije v pražských Strašnicích, chalupa v Kytlicích je pro ni místem odpočinku a návratů ke kořenům. Její největší hodnotou přitom není moderní vybavení ani luxusní rekonstrukce. Jsou to vzpomínky, rodinný nábytek a atmosféra, kterou se podařilo zachovat po celá desetiletí.
Zdroje článku: lifee.cz, idnes.cz, cnn.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová