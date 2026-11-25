V Trenčíně nastoupí 28. listopadu 2026 do ringu 41letý český rapper Otakar Petřina mladší, vystupující jako Marpo, kterého většina lidí zná s mikrofonem v ruce a za bicími. K tomu si vezme bandáže, chrániče a soupeře, kterému je 24 let. Na papíře je to přesně ten typ zápasu, u kterého si fanoušek řekne: jasně, prachy. Jenže sám Marpo tvrdí něco úplně jiného a vysvětlení, které dal do podcastu, zní nečekaně civilně. Co o penězích a ringu říkal dřív, je přitom zajímavější než celá pozvánka na turnaj.
„Abych nebyl líný, když to řeknu blbě“
Server Káóčko 24. listopadu 2026 uvedl, že Marpo důvody návratu rozebíral v epizodě podcastu na youtubovém kanálu Willyho Caa, kde byl hostem společně se Salinem. V záznamu epizody, do kterého redakce MMAmag nahlédla, zaznělo, že peníze podle jeho slov nejsou zásadní motivací, protože ho stále živí hudba.
„Já to zaprvé dělám kvůli tomu, abych se furt udržoval v nějaké kondici. Abych nebyl líný, když to řeknu blbě,“ řekl v podcastu Marpo. A doplnil: „Chci ukázat, že i přes různé složitosti v životě se furt dá připravit na zápas a odzápasit ho. A zkrátka mě to taky pořád baví.“
Všimněte si, o čem nemluví. Nemluví ani o soupeři, ani o tom, jak zápas dopadne. Mluví výhradně o sobě.
Jenže tohle vysvětlení od Marpa nezaznělo poprvé. Skoro stejnými slovy ho používal už před čtyřmi lety, když šel do ringu proti Karlosi Vémolovi.
Stejná věta už jednou zazněla před soubojem s Vémolou
Redakce MMAmag postavila vedle sebe tři rozhovory s odstupem 11 let. V rozhovoru pro Káóčko ze 17. května 2022, tedy před zápasem s českým MMA bojovníkem Karlosem Vémolou, Marpo popsal, že mu soupeř vyčetl zápas kvůli penězům, a on mu odpověděl, že to pro peníze nedělá.
V listopadu 2026 už je ta věta o kousek opatrnější. Peníze odmítá jako hlavní motiv, ale nedělá, že neexistují. „Vždycky říkám, že nechat někde ležet peníze je nějakým způsobem škoda, protože pak můžu třeba udělat lepší život dětem,“ cituje ho Káóčko. Z obrany proti nálepce se stalo praktické přiznání.
A ještě jeden posun. V rozhovoru pro iDNES.cz z 23. dubna 2015 Marpo říkal, že by si rád dal jeden zápas v klasickém boxu a jeden v thaiboxu na závěr kariéry a pak s tím skončí. Od té doby uplynulo 11 let a on pořád nastupuje.
Naproti němu ale nestojí žádný kolega od mikrofonu a podle pořadatele nepůjde ani o klasický box.
Kdo je Bergino a proč to nebude box
Soupeřem je Adam Berger, vystupující jako Bergino. Profil na webu Fight Night Challenge u něj uvádí věk 24 let, slovenskou národnost, výšku 172 cm, kategorii do 73 kg a bratislavský gym Chaos. Zápasovou bilanci na profilu nenajdete.
Na oficiální stránce turnaje PML 22 redakce MMAmag dohledala, že pořadatel duel popisuje jako souboj kapitánů reality show Fight House podle pravidel muay thai. Nejde tedy o box, jak se o zápase často mluví. V ringu se bude kopat a nastupovat koleny.
A ještě k číslu, které se u tohohle zápasu opakuje nejčastěji. Marpo se narodil 29. ledna 1985, takže 28. listopadu 2026 nastoupí ve věku 41 let a necelých 10 měsíců. 42 let mu bude až dva měsíce po zápase.
Jedna věta z podcastu přitom prozrazuje o celém žánru celebritních zápasů víc než celá zápasová karta.
Budík, který zvoní 11 let
GLOSA Celebritní zápasy se prodávají jako velký návrat. Poslední šance, poslední tanec, poslední rukavice. U Marpa to podle jeho vlastních slov žádný velký návrat není. Je to režim. Člověk si naordinuje termín, protože bez termínu by se mu nechtělo.
Nejpoctivější je přitom ta věta o penězích, které je škoda nechat ležet. Není v ní póza bojovníka ani póza umělce, který to má na háku. Je v ní dospělý chlap, co si spočítal, že když už se bude 8 týdnů týrat, může z toho mít doma víc než svaly. A právě proto zní líp než jakákoli tisková hláška o válce v ringu.
Jenže Marpo není jméno, které v Trenčíně svítí nejvýš.
Marpo není hlavní bod večera. Začátek má dva časy
PML 22 se koná 28. listopadu 2026 na zimním stadionu Pavla Demitry v Trenčíně a Marpo s Berginem jsou na kartě jen jedním z lákadel. Káóčko uvádí, že program čítá 15 zápasů.
Co ještě stojí za pozornost:
- Adrián Ertel proti Marku Karlíkovi, souboj o titul, kterému podle pořadatele patří vrchol večera
- Lajoš Klein proti Kacperu Formelovi, grapplingový duel bojovníka UFC s Polákem, který podle oficiálního webu KSW porazil 19. září 2026 Lea Brichtu většinovým rozhodnutím; Sherdog u téhož zápasu uvádí rozhodnutí jednomyslné
- Monika Chochlíková, Lukáš Antal, Matouš Kohout a Lea Tanáčová
Ještě jedna praktická drobnost pro ty, kdo do Trenčína vyrazí. Z porovnání pořadatelské a prodejní stránky, do kterých redakce MMAmag nahlédla 25. listopadu 2026, plyne rozdíl půl hodiny: pořadatel na svém webu uvádí začátek v 17:30, prodejce vstupenek TicketLIVE v 18:00. Kdo si vybere pozdější variantu, může o první zápasy přijít.
Marpo si podle svých slov nejde do ringu pro výplatu, ale přenastavit budík. Soudě podle toho, co opakuje od roku 2015, zmáčkne odložení ještě nejednou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka