Gejša, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Gejša, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Gejša, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Gejša, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Gejša, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Gejša, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova
Drama Gejša (2005) málem přišlo o Michelle Yeoh, která po nehodě se slepicemi na place dala režiséru Robu Marshallovi nekompromisní ultimátum. Natáčení ale provázely i další potíže, protože část obsazení vůbec neuměla anglicky a zvukaři museli jejich repliky skládat doslova po slabikách. Předlohou se stal život skutečné gejši, která autora knihy po vydání zažalovala a čelila výhrůžkám smrtí. V Číně navíc film zakázali, úřady ho označily za příliš citlivý a kritika mířila hlavně na čínské herečky v rolích japonských gejš. Jak Steven Spielberg vycouval z režie
Příběh zasazený do Japonska před druhou světovou válkou sleduje malou Chiyo (Suzuka Ohgo), kterou chudí rodiče prodají do domu gejš. Přestože se ji snaží zlomit nebezpečná rivalka Hatsumomo (Gong Li), pod vedením zkušené Mamehy (Michelle Yeoh) z ní vyroste vyhledávaná gejša Sayuri (Zhang Ziyi), kterou ale sužuje tajná láska k předsedovi (Ken Watanabe).
Snímek podle románu Arthura Goldena z roku 1997 měl původně režírovat Steven Spielberg, jenže práci odkládal kvůli jiným filmům a nakonec zůstal jen u produkce. Režie se tak ujal Rob Marshall, o jehož uvolnění musela studia Miramax a DreamWorks složitě vyjednávat. K filmu se sám přihlásil skladatel John Williams, vůbec poprvé v kariéře si totiž o práci na hudbě řekl sám a dokonce kvůli ní odmítl snímek Harry Potter a Ohnivý pohár.
Ultimátum kvůli slepicím i sedm mučíren
Ještě před první klapkou prošly Zhang Ziyi, Gong Li a Yeoh šestitýdenním výcvikovým táborem, kde se učily tanci, hudbě i čajovému obřadu. Yeoh a Zhang těmto týdnům přezdívaly „sedm pokojů mučení“. Právě Yeoh ale během natáčení ukázala, že si nenechá všechno líbit. Při scéně, kdy cyklista kvůli pohledu Sayuri narazí do klecí se slepicemi, jedna slepice zahynula a druhá si zlomila nohu. Yeoh, vegetariánka a ochránkyně zvířat, se na Marshalla rozzuřila a pohrozila odchodem z placu, pokud zraněné zvíře neodvezou k veterináři a mrtvou slepici neuvaří pro štáb, aby její smrt nebyla zbytečná.
Na place se natrápila také Zhang, která dostala alergickou reakci na kontaktní čočky pro roli Sayuri. Přestože byla zkušenou tanečnicí, při sněhovém tanci na vysokých sandálech opakovaně zakopávala a kazila záběry. Na plátně s Gong Li hrají nesmiřitelné sokyně, ve skutečnosti jsou však dobré přítelkyně.
Angličtina po slabikách i zákaz v Číně
Velkou překážkou při natáčení se ukázala jazyková bariéra. Gong Li ani mladá Ohgo tehdy vůbec neuměly anglicky a repliky se učily foneticky, Zhang Ziyi zase musela angličtinu trénovat s japonským přízvukem. Paradoxní situaci zažila Youki Kudoh v roli dospělé Tykve, která se narodila v Japonsku, ale kvůli životu v USA mluvila americky a musela se japonský přízvuk znovu učit s lektory. Na place tak zůstal dramatik Doug Wright, aby přepisoval obtížně vyslovitelné věty, a zvukaři v postprodukci skládali chybějící slabiky z jiných částí filmu, což jim vyneslo nominaci na Oscara za střih zvuku.
Obsazení čínských hereček do rolí japonských gejš vyvolalo ostré reakce a Čína film zakázala s tím, že je příběh příliš citlivý. Řada japonských hereček přitom nabídku na konkurz sama odmítla z obavy, že historickým postavám nedostojí. Kontroverze provázely už samotnou knihu, která volně vycházela ze života skutečné gejši Mineko Iwasaki. Když Golden v románu zveřejnil její jméno a porušil tak přísnou mlčenlivost gejš, Iwasaki přišla o přátele, čelila výhrůžkám smrtí a spisovatele zažalovala pro porušení smlouvy a pomluvu.
Kjóto v Kalifornii i vosk ve vlasech
Současná kjótská čtvrť Gion připadala filmařům pro dvacátá a třicátá léta příliš moderní, a tak v kalifornském Thousand Oaks vybudovali rozlehlou kulisu s dlážděnými ulicemi, mosty i řekou. Kostýmní výtvarnice Colleen Atwood nechala ušít 250 ručně dělaných kimon a kameraman Dion Beebe získal Oscara díky náhodnému objevu zimního světla, když osvětlovači pustili světlo přes hedvábí natažené původně proti dešti. Snímek nakonec ze šesti nominací proměnil tři technické Oscary.
Tvůrci do filmu promítli i drsné zvyky skutečných gejš. Do vlasů se jim česal vosk, což bývalo bolestivé, a aby si náročný účes nezničily přes noc, spaly na vyvýšených polštářích obklopených rýžovou moukou, která je měla varovat před sklouznutím. Postavení ženy pak prozrazoval límec kimona, u učednic maiko byl červený a u hotových gejš bílý.
Drama Gejša vysílá stanice Nova Cinema ve středu 25. listopadu od 14:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).