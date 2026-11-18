Druhá největší dominance historie! Andrejevová navázala na Šarapovovou a předčila i nejlepší jízdy Sereny
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Druhá největší dominance historie! Andrejevová navázala na Šarapovovou a předčila i nejlepší jízdy SerenyZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 18.11.2026 13:29
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