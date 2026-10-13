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Velká cena Afriky je potvrzena: Konat se bude na začátku 30. let

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F1 se po dlouhých desetiletích oficiálně vrátí do Afriky. Vedení šampionátu dnes potvrdilo, že se na začátku 30. let 21. století uskuteční Velká cena ve Rwandě. Zprávy z minulého týdne, které o návratu informovaly, se tak ukázaly jako pravdivé.
Velká cena Afriky je potvrzena: Konat se bude na začátku 30. let

Velká cena Afriky je potvrzena: Konat se bude na začátku 30. let

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:56

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