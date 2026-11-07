Vánoční trhy ve Vratislavi vydrží do ledna. Na Štědrý den ale zůstanou zavřené

Běžný provoz letošního trhu je stanoven od 10 do 21 hodin. Stánky obsadí hlavní náměstí Rynek, přilehlé Solné náměstí i části ulic Świdnicka a Oławska. Návštěvu lze proto pojmout jako procházku několika navazujícími místy v historickém centru. Nejprve obejít Rynek a potom pokračovat na Solné náměstí je jednoduchý plán i pro první návštěvu města.
Druhý svátek začne až odpoledne
Po vánoční přestávce se trhy znovu otevřou 26. prosince ve 13 hodin. Ranní příjezd tedy nechává prostor na prohlídku města před otevřením stánků. Nabídka občerstvení má spojovat polské speciality s dalšími evropskými kuchyněmi. Město zmiňuje mimo jiné pirohy, bigos, bramborové placky, ale také francouzské palačinky nebo portugalské sladké pečivo.
Pro návštěvníky, kteří chtějí nakupovat dárky, je významný i rozdílný silvestrovský režim. Stánky se zbožím mají 31. prosince končit v 17 hodin. Provoz občerstvení a nápojů může pokračovat až do dvou hodin ráno následujícího dne.
Lednový výlet má jednu přestávku
Prvního ledna se trh přes den neotevře. Kdo chce využít pobytu po Silvestru také k prohlížení stánků, měl by si vybrat některý z následujících dnů do 7. ledna. Praktický itinerář tak může začínat procházkou starým městem a pokračovat odpoledním trhem. Prodejní plochy v centru jsou rozdělené do více ulic, takže stojí za to projít i okolí hlavního náměstí.
Přímo na Rynku stojí Stará radnice, jedna z výrazných gotických staveb města. Při obcházení trhu se u ní proto vyplatí zastavit i za denního světla. V budově sídlí Muzeum měšťanského umění, které může být samostatným bodem programu pro zájemce o místní řemeslo. Samotný pohled na radnici z náměstí však poskytne dobrý začátek výletu i rodině, která chce většinu dne strávit venku.
Dětem může cestu mezi stánky zpestřit hledání vratislavských trpaslíků. Oficiální turistický portál zveřejňuje mapu jejich rozmístění i názvy jednotlivých postaviček. Pro první návštěvu je praktičtější vybrat několik figur v okolí plánované trasy než slíbit objevení všech. Krátké hledání se dá střídat s jídlem a prohlížením výzdoby. Rodina tak získá vlastní malý program i v okamžiku, kdy děti přestanou zajímat dárky ve stáncích.
Trhy se dají spojit s výlety po okolí
Na delší pobyt stojí za zařazení Tumský ostrov, polsky Ostrów Tumski. V této historické části města se dodnes ručně rozsvěcují plynové pouliční lampy. Turistická centrála doporučuje hledat lampáře před soumrakem v okolí katedrály, arcibiskupského paláce a Tumského mostu. Čas jeho pochůzky se řídí roční dobou. Je to působivá večerní zastávka, kterou lze zařadit ještě před návratem na trhy.
Jednodenní plán může začít dopoledním Rynkem, pokračovat hledáním několika trpaslíků a po obědě návštěvou Tumského ostrova. Na stánky pak zbude večer. Taková trasa už zahrnuje více chůze než pouhé procházení hlavního náměstí, proto se vyplatí podle věku dětí využít část městské dopravy. K Rynku doporučuje turistický portál tramvajové zastávky například Rynek, Świdnicka nebo Galeria Dominikańska. Auto je praktičtější ponechat mimo samotné náměstí.
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