Spartu nejspíš opustí další útočník. Nechtěný Tuci má namířeno do Řecka

Když v lednu 2024 sportovní ředitel Tomáš Rosický představoval albánského útočníka novinářům, mluvil o technicky zdatném hráči, který umí seskakovat mezi řady a zastat více pozic. Trenér Brian Priske doplnil, že příchod zvýší konkurenci a kvalitu v ofenzivě. O rok a půl později Sparta poslala Tuciho na hostování do tureckého Kayserisporu s opcí na trvalý přestup. Ani tam se neprosadil. Před letním soustředěním 2026 ho klub nezařadil do kádru a oficiálně uvedl, že s ním „řeší další budoucnost“. Podle dostupných informací by tou budoucností mohl být Panetolikos, řecký prvoligový klub z Agrinia.
Dvacet zápasů, dva góly, konec nadějí
Čísla mluví jasně. V Chance Lize odehrál Tuci za Spartu 20 zápasů a zapsal dvě branky a jednu asistenci. Pro srovnání: ve stejné sezoně 2025/26 nastřílel Jan Kuchta 12 gólů a přidal 6 asistencí, Albion Rrahmani dal 6 branek a 3 asistence, Victor Olatunji přispěl 7 góly a 8 asistencemi. Tuci v téhle konkurenci neexistoval.
Přitom do Prahy přicházel z Lokomotivy Záhřeb se slušným půlročním výstupem v chorvatské lize. Jenže přechod na vyšší úroveň se nepovedl. 8. srpna 2025 zamířil do Kayserisporu, kde měl dostat herní praxi a potvrdit, že na ligový fotbal stále má. Sama Sparta v březnovém přehledu hostování přiznala, že se „naplno neprobojoval do sestavy“ tureckého klubu.
Řecká stopa: co víme a co ne
Jméno Panetolikos se v souvislosti s Tucim objevuje v zahraničních zdrojích, přímé oficiální potvrzení jednání ale zatím chybí. Klub z Agrinia hraje řeckou Super League pod vedením trenéra Jannise Anastasia a v sezoně 2025/26 nasazoval v útoku hráče se střední až nižší produktivitou:
- Kosta Aleksić – 5 gólů
- Jorge Aguirre – 4 góly
- Beni Nkololo – 4 góly
- Juan Manuel García – 3 góly
- Youssouph Badji – 2 góly
- Lenny Lobato – 0 gólů
V systému 4-3-3 s jediným hrotem by Tuci, 191 centimetrů vysoký útočník se zkušeností ze sparťanského a evropského prostředí, mohl představovat fyzickou alternativu, kterou Panetolikos postrádá. Pro klub z dolní poloviny řecké tabulky je to jiná sázka než pro Spartu. Nižší nároky, menší tlak, víc prostoru na hřišti.
Účet za nepovedený transfer
Veřejně uváděná pořizovací cena činila milion eur, tedy přibližně 25 milionů korun. Navíc si Lokomotiva Záhřeb údajně vyjednala procenta z případného dalšího prodeje. Aktuální tržní hodnota podle Transfermarktu klesla na 600 tisíc eur, tedy pokles o 40 % oproti nákupní ceně.
Pokud by Sparta dojednala trvalý přestup za částku blízkou současné tržní hodnotě, inkasovala by zhruba 15 milionů korun. Po odečtení podílu pro Lokomotivu by se reálný výnos mohl pohybovat ještě níž. Další hostování by znamenalo hlavně úlevu na mzdových nákladech a odklad definitivního účetního řešení. Ani jedna varianta nevymaže ztrátu. Sparta v tomto případě hledá nejméně bolestivou cestu ven.
Útok na Letné se obejde i bez něj
Tuciho případný odchod sparťanskou ofenzivu prakticky neovlivní. Hráč byl mimo A-tým už od srpna 2025 a v zimním kempu 2026 s ním trenérský štáb nepočítal. V útočné rotaci figurovali Kuchta, Rrahmani, Vojta a Penxa. Mezitím klub definitivně prodal Olatunjiho do amerického Real Salt Lake, a ani po tomto odchodu neavizoval nutnost okamžité náhrady.
Tuciho případ je spíš uvolněním přebytku v kádru než ztrátou, která by vyžadovala reakci na přestupovém trhu. Sportovně je to uzavřená kapitola. Finančně zbývá dojednat podmínky, které z nepovedené investice zachrání aspoň zlomek původní částky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl