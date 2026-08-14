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Spartu nejspíš opustí další útočník. Nechtěný Tuci má namířeno do Řecka

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Indrit Tuci přišel na Letnou jako profilová posila za zhruba 25 milionů korun. Po dvaceti ligových zápasech a dvou gólech řeší Sparta jeho odchod.
Spartu nejspíš opustí další útočník. Nechtěný Tuci má namířeno do Řecka

Spartu nejspíš opustí další útočník. Nechtěný Tuci má namířeno do Řecka

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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