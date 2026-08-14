Extraligový fantom Gulaš se vrací k hokeji. Bude trénovat univerzitní tým

Když 23. března 2025 devětatřicetiletý útočník oznámil konec kariéry bezprostředně po vyřazení Motoru z play-off, vypadalo to jako definitivní tečka. Gulaš slezl z ledu a přesedlal na silniční kolo. V září 2025 o něm Hokej.cz psal jako o muži, který sportovní energii přesměroval do cyklistiky, v podcastu Bomby k tyči vyprávěl o „prvních týdnech v hokejovém důchodu“. Hokej jako by přestal existovat. Teď se vrací, ne s hokejkou, ale s taktickou tabulkou.
Proč „fantom“ a co za ním stojí v číslech
Přezdívka není náhodná. Za 828 extraligových startů nasbíral Gulaš 691 kanadských bodů. Tři sezony po sobě (2017/18, 2018/19 a 2019/20) ovládl produktivitu celé soutěže, v posledních dvou z nich přidal i střeleckou korunu. Třikrát získal cenu pro Hokejistu sezony, což je bilance, kterou v moderní éře české extraligy nemá kdo vyrovnat. Plzeňský klubový profil jeho čísla shrnuje stroze, ale výmluvně: dominance, jaká se v jedné generaci neobjevuje dvakrát.
Právě ta váha jména dělá z jeho dalšího kroku událost. Gulaš mohl zůstat u mikrofonu, v dubnu 2026 se ještě objevil v kvízovém dílu Bomby k tyči proti Radku Smoleňákovi. Mohl zůstat na kole. Místo toho si vybral lavičku.
Black Dogs: ne garážový projekt, ale druhý tým ligy
Kdo čeká studentský oddíl s jedním tréninkem týdně, mýlí se. Black Dogs Budweis skončili v sezoně 2025/2026 druzí po základní části se skóre 124:68 a 56 body. Hlavní trenér David Oulík u týmu pracuje od roku 2017 a za tu dobu ho dovedl třikrát k bronzu a jednou ke stříbru. V rozhovoru pro web ULLH z února 2026 mluví o čtyřech trénincích týdně na ledě a „jedněch z nejlepších podmínek pro hráče“ v celé soutěži.
Samotná Univerzitní liga ledního hokeje přitom dávno přerostla pověst studentské bokovky. Šéf České asociace univerzitního hokeje Tomáš Hlaváč v květnu 2026 uvedl, že soutěž v uplynulém ročníku poprvé překročila hranici 100 tisíc diváků. Osm zápasů šlo živě na ČT Sport, Final Four se hrál v pražském Edenu a liga vysílá výběry na turnaje do USA i Kanady. Gulaš tedy nevstupuje do okrajového projektu, ale do soutěže s televizní stopou a rostoucí ambicí.
Součást štábu, ne jeho šéf
Důležitý detail, který leckomu unikne: Gulaš nepřichází jako hlavní trenér. Oficiální týmová stránka Black Dogs nadále uvádí Oulíka jako hlavního kouče a Jiřího Irru jako asistenta. Gulaš rozšiřuje realizační tým, přesný titul ani rozdělení kompetencí zatím veřejně zveřejněny nebyly.
Pro srovnání: když Black Dogs v březnu 2026 přivedli Miroslava Tejka, klub přesně popsal, že bude mít na starosti útočníky, přesilovky a individuální rozvoj hráčů. U Gulaše takový popis chybí. Podle nás to ale není slabina, je to signál, že jde o organický vstup do zavedeného prostředí, ne o marketingový tah.
Právě tohle uspořádání dává smysl. Gulaš si může trenérské řemeslo osahat vedle zkušeného Oulíka, v domácím českobudějovickém prostředí, bez tlaku extraligového áčka, kde by každá prohra generovala titulky. Je to kontrolovaný start, ne skok do prázdna.
Co to znamená pro univerzitní hokej a pro Gulaše
Srovnatelně silný precedent v ULLH prakticky neexistuje. Bývalá extraligová hvězda Gulašova kalibru, která by rovnou po hráčském konci vstoupila do univerzitního hokeje, se v dostupných zdrojích nedá dohledat. Tím spíš je to zajímavý signál oběma směry: pro ULLH potvrzení, že dokáže přitáhnout jména z absolutní špičky českého hokeje, pro Gulaše příležitost zjistit, jestli ho trenérství baví natolik, aby v něm pokračoval výš.
Jestli je to první příčka žebříku, který jednou povede zpátky na extraligovou lavičku, nebo dlouhodobý závazek k univerzitnímu projektu, dnes neví ani sám Gulaš, alespoň to veřejně neřekl. Fakta ale mluví jasně: muž, který rok a půl po konci kariéry vyměnil cyklistický dres za trenérskou bundu, se od hokeje zjevně nedokázal odpoutat natrvalo.
Fanoušci, kteří chtějí Gulaše na střídačce vidět, najdou zápasový kalendář i sestřihy na oficiální stránce Black Dogs. Vybrané duely vysílá ČT Sport, ale pro jistotu sledujte klubové sítě, ne každý zápas se do vysílání dostane.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek