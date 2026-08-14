Cuketu z léta zmrazí správně jen ten, kdo zná jeden krok navíc. Bez něj vytáhnete z mrazáku vodnatou kaši

Cuketa, tato plodná letní zelenina, je podle webu
Zahrada vlastně takovým malým kulinářským paradoxem: obsahuje převážně vodu, a přesto je plná živin. Jde o nízkokalorickou zeleninu oblíbenou především mezi těmi, kdo chtějí shodit pár kilo, aniž by se vzdali chutných a rychle hotových pokrmů. Cuketa je plná vitamínů jako C, B2 a B6 a představuje také pozoruhodný zdroj minerálů v čele s hořčíkem, vápníkem, železem a draslíkem. Výběr správné cukety pro zmrazení
Než budete moci začít cuketu dlouhodobě skladovat, je zásadní podle webu
ZelenáKvětinka vybrat správný druh. Vybírejte mladé, pevné cukety – ideální jsou ty, které nejsou delší než 8 cm, protože mají méně semen a jemnější strukturu. Zkontrolujte také slupku – musí být hladká a bez skvrn. Čerstvost je klíčová, proto používejte cukety, které jsou již zralé, ale ne příliš, protože se lépe zmrazují a po rozmrazení si zachovávají dobrou strukturu. Příprava cuket na zmrazení
Začněte důkladným omytím cukety, abyste ji zbavili případných nečistot nebo pesticidů. Můžete ji nakrájet na kolečka, kostičky nebo ji rozdrobit podle toho, jak ji plánujete později použít. U koleček a kostek dbejte na to, aby byly rovnoměrně nakrájené, abyste zajistili ideální zmrazení a pozdější vaření.
Blanšírováním zachováte kvalitu
Tento proces zahrnuje krátké povaření kousků cukety a jejich následné ponoření do ledové vody. Blanšírování zastaví působení enzymů, které
mohou způsobit ztrátu chuti, barvy a struktury. Vše je přitom opravdu snadné. Jednoduše přiveďte k varu velký hrnec s vodou a cukety do ní vhazujte po hrstech. Voda nesmí přestat vřít. Vařte jen 1-2 minuty, a poté je hned je ponořte na dalších několik minut do ledové vody, aby se proces vaření zastavil. Díky těmto krokům bude váš mrazák zásoben cuketou, která bude připravena obohatit vaše pokrmy, opravdu kdykoli během roku. Zdroj fotografie: Pixabay
Po blanšírování cukety osušte a kousky rozložte na čistou kuchyňskou utěrku nebo papírové ručníky. Osušte je, protože přebytečná vlhkost může vést ke vzniku námrazy a obávaného spálení mrazem. Nakonec už zbývá tuhle zeleninu jen zamrazit. A podobně jednoduše lze
mrazit i maliny, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři