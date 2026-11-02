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Tři rybáři se ve stanu otrávili oxidem uhelnatým. Život jim zachránil kapr na udici

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Dennívýzva
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Trojici rybářů na Třeboňsku pravděpodobně zachránil život noční záběr kapra. Muže během spánku ohrožoval oxid uhelnatý, který se začal hromadit ve stanu s plynovými kamínky. Na neobvyklý případ vyjížděli jihočeští záchranáři v neděli krátce po třetí hodině ráno.
Tři rybáři se ve stanu otrávili oxidem uhelnatým. Život jim zachránil kapr na udici

Tři rybáři se ve stanu otrávili oxidem uhelnatým. Život jim zachránil kapr na udici

Zdroj: Pixabay.com/Ilustrační snímek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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