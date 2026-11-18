Hokejové Pardubice řeší další personální otázku v průběhu extraligové sezony. Zkušený obránce Ondřej Mikliš požádal o výměnu, protože mu nevyhovuje současné postavení v mužstvu. Podle zveřejněných informací nechce dál plnit především roli náhradníka a rád by získal pravidelnější herní vytížení. Žádost ovšem automaticky neznamená, že klub už dohodl jeho odchod do jiného týmu.
Mikliš je typ obránce, jehož přínos nestojí pouze na bodové produktivitě. V minulosti zaujal důrazem, fyzickou hrou a schopností zvládat osobní souboje. Právě takoví hráči bývají důležití ve vypjatých utkáních, v nichž rozhodují detaily před brankou a souboje u mantinelu. Pokud však pravidelně nenastupují, mohou se jejich možnosti výrazně omezit.
Silný kádr znamená i tvrdou konkurenci
Pardubice dlouhodobě skládají ambiciózní mužstvo a mají vysoké nároky na výsledky. S tím souvisí výrazná konkurence na jednotlivých postech. Trenérský štáb musí vybírat nejen podle zkušeností hráčů, ale také podle aktuální formy, zdravotního stavu, herních kombinací a požadavků konkrétního soupeře.
Pro obránce může být dlouhé čekání na příležitost problematické. Hráč bez pravidelných soutěžních minut ztrácí herní rytmus a jen obtížně dokazuje, že si zaslouží trvalé místo v sestavě. Na druhé straně klub potřebuje dostatečně široký kádr pro období zranění a náročného zápasového programu. Právě tento rozdíl zájmů často vede k jednání o výměně nebo hostování.
Výměna zatím není hotovou věcí
Podstatné je rozlišovat Miklišovu žádost a skutečný transfer. O případném přestupu musí jednat vedení klubu s konkrétním zájemcem a zohlednit smluvní podmínky. Do té doby zůstává obránce hráčem Pardubic a nelze předjímat, kde případně nastoupí v dalších týdnech.
Pro Dynamo by odchod znamenal úbytek jednoho z důrazných obránců, zároveň by však mohl vytvořit prostor pro jiné složení obranných dvojic. Zda klub bude hledat přímou hráčskou výměnu, jiné řešení nebo se s Miklišem pokusí dohodnout na pokračování, dostupné zprávy dosud nepotvrdily. Miklišova žádost otevírá jednání, která zatím nejsou uzavřeným přestupem.