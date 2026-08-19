Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Cormier vyzval neporaženého Nurmagomedova. Pojď do UFC a ukaž se

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Usman Nurmagomedov je po další obhajobě titulu PFL jedním z největších jmen mimo UFC. Daniel Cormier mu v zákulisí UFC 330 vzkázal, že pokud chce budovat odkaz, musí zamířit mezi elitu.
Cormier vyzval neporaženého Nurmagomedova. Pojď do UFC a ukaž se

Cormier vyzval neporaženého Nurmagomedova. Pojď do UFC a ukaž se

Zdroj: PFL
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Garry objímal Makhacheva a působil až příliš přátelsky. Mendez v tom viděl geniální tah
Garry objímal Makhacheva a působil až příliš přátelsky. Mendez v tom viděl geniální tah
Nejnepříjemnější rozhovor v UFC. Novinář ukázal na Tsarukyana
Nejnepříjemnější rozhovor v UFC. Novinář ukázal na Tsarukyana

Patryk Prokulski popsal Armana Tsarukyana jako jednoho z nejméně příjemných bojovníků, které v UFC...

Šéf UFC vytáhl obří číslo. Bojovníci z DWCS si vydělali už téměř 5 miliard korun
Šéf UFC vytáhl obří číslo. Bojovníci z DWCS si vydělali už téměř 5 miliard korun

Dana White zveřejnil částku, kterou si podle něj v UFC vydělali bojovníci získaní přes Contender Series. Od...

PML přichází s bojovnickou reality show. Představí se v ní i Marpo
PML přichází s bojovnickou reality show. Představí se v ní i Marpo

Organizace PML odhalila Fight House, reality show postavenou na soužití bojovníků a známých tváří. Mezi...

Fleury tlačí na odvetu. Muradov ho setřel: Přestaň plakat a hledat výmluvy
Fleury tlačí na odvetu. Muradov ho setřel: Přestaň plakat a hledat výmluvy

Will Fleury chce na OKTAGONu 100 okamžitou odvetu v polotěžké váze. Makhmud Muradov však trvá na vlastních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.