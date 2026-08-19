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Dvě Plzeňačky odjely v roce 1988 na vandr a zmizely. Policie kvůli stopám odčerpávala i vodu ze staré hrobky

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Osmnáctiletá Lenka Mužíková a devatenáctiletá Ilona Vavříková odjely v srpnu 1988 na letní vandr. Nastoupily do neznámého auta a po jejich stopách zůstalo mnoho otazníků.
Dvě stopařky zmizely v roce 1988 beze stopy.

Dvě stopařky zmizely v roce 1988 beze stopy.

Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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