USA rozšiřují program Genesis Mission a sází na AI při řešení složitých vědeckých výzev

USA rozšiřují program Genesis Mission a sází na AI při řešení složitých vědeckých výzevPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 10.10.2026 04:00
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