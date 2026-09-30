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Ulice: Ota má pořádný problém. Další učitel nečekaně končí

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Dennívýzva
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Na gymnáziu v seriálu Ulice se budou opět dít velké věci. Po sledu několika událostí totiž skončí další učitel, a to na hodinu.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:44

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