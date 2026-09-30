Ulice: Ota má pořádný problém. Další učitel nečekaně končí

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Na gymnáziu v seriálu Ulice se budou opět dít věci. Po sledu několika událostí skončí další učitel, a to na hodinu. Ota bude muset situaci okamžitě řešit, ale absolutně netuší, jak. A už teď je jasné, že se to dotkne nejen studentů. Žádné kázeňské potrestání?
Eddie se staví za Otou do ředitelny na kávu a povídají si o novinkách a Otu zajímá, jak se mají po stěhování do společného bytu. Do toho zaklepe na dveře Kalina a ihned vstoupí. Když vidí, jak sedí u kávy, neodpustí si poznámku, zda jim neruší jejich dýchánek. Eddie chce odejít, ale nepodaří se mu to. „Ne, seďte. Vás se to taky týká. Tak jak to dopadlo s tím potrestáním Hudského?“ chce vědět, protože podle něj vypadá podezřele vesele.
Ota se svěří, že rozhodnutí o potrestání nechal na třídním učiteli. „A já to vyřešil domluvou a trestem v podobě práce u pana školníka,“ informuje Eddie oba. Kalina se nestačí divit a nijak neskrývá své rozhořčení, že nebude žádné kázeňské potrestání. Eddie se hájí, že je to jeho první přestupek a potíže neměl ani na předchozí škole, takže je to podle něj adekvátní řešení. Ota souhlasí, že je to v pořádku.
Jak dopadla písemka
Eddie se pak zajímá, zda psali písemku a Ota chce vědět, jak dopadli. „K mé a doufám, že i k vaší spokojenosti musím konstatovat, že ta třída se zlepšuje,“ prohlásí pyšně, protože to nedopadlo tak tragicky, jak předpokládal. „To víte, pánové. Pevná ruka, ta jediná má v pedagogické práci jistotu,“ míní Kalina. Sotva se zvedne k odchodu, zasáhne Eddie, kterého jeho slova vytočily. „Spíš pomocná ruka, nemyslíte?“ řekne a dodá, že jeho studenty musela Magda doučovat.
„Vy chcete říct, že kolegyně Procházková musela zasáhnout? No to jste přehnali!“ naštve se Kalina a práskne za sebou dveřmi. Ota pro změnu vynadá Eddiemu, protože to mu rozhodně neměl říkat.
Konec na hodinu
Kalina si pak stěžuje v kabinetě němčinářce Křížové a ta má pro něj další novinku, která jej rozhodně nenadchne. „Musím Vám něco říct – z kolegiality. A taky jak jste říkal, ať jim tady neděláte šaška,“ začne opatrně a pak dodá, že její známou z jiné školy Ota kontaktoval a nabízel jí místo učitele matematiky u nich na gymnáziu. „Chce nahradit mě?“ diví se Kalina, práskne do stolu a zařve, že u toho Otovi svítit nebude. Vytočený pak míří rovnou do ředitelny s tím, že končí. Tohle podle něj se svými znalostmi a zkušenosti nemá zapotřebí.
A navíc končí ihned – i když by právě teď měl být na hodině matematiky. Ota nevěří vlastním uším, ale Kalina své slovo dodrží. Ještě večer napíše Ota Magdě zprávu. Ta se tu novinku před chvílí dozvěděla od Prokopa a je jí jasné, že bude zle.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).