Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Zítřejší Ulice přinese nejednu hádku. Soňa si došlápne na Radka Mastného, ten jí to ale nedaruje a chce proti ní vytáhnout do boje. Matěj se naštve na Adélu, protože mu zatajila, o jakou látku jde. A Anička lituje, že se Kateřiny vůbec na něco ptala. To teda můžu
Soňa (Lucie Vondráčková) zapátrala a našla na Radka Mastného (Pavel Novotný) páku, pomocí které jej dostane přesně tam, kam potřebuje. Pozvala si jej na radnici a oznámila mu, že vypoví všechny jejich zakázky a smlouvy, které s jeho Druhou šancí mají nasmlouvané. Když jen Mastný prohlásí, že to nemůže, Soňa jej vyvede z omylu – přesně to totiž udělat může.
Tys mi dala drogy
Matěj (Jiří Dlouhý) se druhý den zastaví za Adélou (Karolína Synková) a ta mu jen řekne, že se po něm Anežka (Karolína Lipowská) sháněla. Když pak od Žofky (Kateřina Ujfaluši) zjistí, že to, co si včera dali, byly drogy a že se toho Matouš (Radúz Mácha) se jich už naštěstí zbavil, Matěj je naprosto vytočený a jen na ni řve, že mu bez jeho vědomí dala drogy. „Já jsem nevěděla, co to je!“ snaží se hájit Adéla. Oba teď budou mít co vysvětlovat a je jen otázkou, jak se k tomu postaví Anežka.
Aniččina prosba
Profesor Kořínek (Josef Carda) pozval Aničku (Ljuba Krbová) na cestu do Kolumbie, ale rovnou jí oznámil, že je potřeba se rozhodnout opravdu rychle a na nic nečekat. Odlet by proběhl na přelomu roku a je potřeba zajistit letenku, očkování a další náležitosti s předstihem. Anička celou noc přemýšlela a rozhodla se zajít za Kateřinou (Martina Randová) s prosbou o delší volno. Nakonec ale lituje, že se vůbec ptala.
Soňa v ohrožení
Radek Mastný to tak nehodlá nechat a zajde za Lumírem (Václav Svoboda) a svěří se mu ohledně svých plánů – chce Soňu potopit za to, co mu udělala. Lumír má strach, protože všechno, co udělá a řekne, bude mít vliv i na Jirku (Ondřej Havel). „Já půjdu jenom po Soně!“ prohlásí rozhodným hlasem Mastný.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).