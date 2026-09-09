UFC Arizona: Jean Silva vs. Jose Delgado. Rozbor zápasu a tipy

Turnaj Noche UFC se uskuteční 12. září v Desert Diamond Areně v Glendale v Arizoně. Jean Silva se měl původně utkat s Yairem Rodriguezem, Mexičan však ze zápasu odstoupil a UFC povolalo Joseho Miguela Delgada. Pro šestku pérové váhy se tedy změnil soupeř, nikoli termín ani délka přípravy.
Silva má výhodu v přípravě
Silva jde do zápasu s bilancí 17-3 a patří mezi nejnebezpečnější finišery pérové váhy. Podle oficiálního profilu UFC získal 12 profesionálních výher na KO nebo TKO a další tři na submisi. Deset soupeřů ukončil už v prvním kole.
V UFC vyhrál šest ze sedmi zápasů. Jedinou porážku mu připravil Diego Lopes, který ho loni v září zastavil ve druhém kole. Silva se v lednu vrátil proti Arnoldu Allenovi a tentokrát předvedl mnohem kontrolovanější výkon. Brita porazil jednomyslným rozhodnutím a ukázal, že nemusí každý zápas měnit v divokou přestřelku.
Proti Delgadovi může být důležitá také samotná příprava. Brazilec se od začátku chystal na pětikolový hlavní zápas, byť původně proti Rodriguezovi. Delgado nabídku přijal přibližně tři týdny před turnajem. Pět kol na této úrovni navíc ještě nikdy neabsolvoval.
Delgado má lepší fyzické parametry
Jose Miguel Delgado má profesionální bilanci 12-2 a v UFC vyhrál čtyři z pěti zápasů. V roce 2026 nejprve těsně porazil Andreho Filiho a v červenci přidal jednomyslnou výhru nad Austinem Bashim. Jeho jedinou porážkou v UFC zůstává bodová prohra s Nathanielem Woodem.
Američan má za sebou šest výher na KO nebo TKO a čtyři submise. UFC u jeho profilu uvádí výšku přibližně 180 centimetrů a rozpětí paží kolem 185 centimetrů. Silva měří zhruba 170 centimetrů a jeho rozpětí je přibližně 175 centimetrů.
Delgado tak získává kolem deseti centimetrů ve výšce i rozpětí paží. Pokud bude dobře pracovat s přední rukou, kopy a pohybem, může Silvovi komplikovat přechod na kratší vzdálenost. Brazilec potřebuje dostat soupeře pod tlak, zkrátit prostor a dostat se do pozice, odkud může naplno využít rychlé kombinace a sílu v úderech.
Delgado navíc není bojovník, který by potřeboval vyhrát pouze v postoji. Čtyři profesionální submise potvrzují, že dokáže být nebezpečný i na zemi. Silva však v UFC čelil kvalitnějším soupeřům a prošel zápasy s Lopesem, Allenem, Brycem Mitchellem, Drewem Doberem nebo Charlesem Jourdainem.
Klíčem může být třetí kolo
Delgado má největší šanci v první polovině zápasu. Potřebuje využívat délku, nedovolit Silvovi pohodlně zavírat vzdálenost a nutit ho pracovat při každém pokusu o nástup. Pokud by se Brazilec nechal vyprovokovat k otevřeným výměnám, domácí bojovník má dostatečnou sílu na to, aby ho potrestal.
S každým dalším kolem se však může začít projevovat rozdíl v přípravě. Silva se dlouhodobě chystal na pět kol, zatímco Delgado dostal první hlavní zápas v UFC na poslední chvíli. Američan sice v posledních třech zápasech pokaždé zvládl celých patnáct minut, pětikolový duel proti soupeři Silvovy úrovně je ale jiný level.
Rozdíl je také v kvalitě dosavadních soupeřů. Delgado si postup mezi elitní patnáctku sice zasloužil, Silva už ale porazil několik zavedených jmen a po výhře nad Allenem se drží na šestém místě divize. Pokud nebude bezhlavě riskovat, měl by mít více cest k vítězství.
Tip redakce: Jean Silva
Hlavní tip MMAmag.cz je výhra Jeana Silvy. Brazilec má zkušenosti s výrazně silnější konkurencí, absolvoval kompletní přípravu na pětikolový zápas a proti Allenovi ukázal, že dokáže bojovat disciplinovaněji než při porážce s Lopesem.
Delgado bude nebezpečný hlavně díky své výšce, dosahu a domácímu prostředí. Jeho fyzické parametry mohou Silvovi znepříjemnit první dvě kola a rychlé ukončení Brazilce proto nepovažujeme za nejlepší variantu predikce.
Odvážnější tip je výhra Silvy na KO nebo TKO ve třetím či čtvrtém kole. Pokud Delgado začne po krátké přípravě zpomalovat, Silva dostane více prostoru ke zkracování vzdálenosti a kombinacím, kterými už v UFC ukončil několik soupeřů.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková