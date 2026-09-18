UFC 331: Van drží titul, ale Pantoja chce svůj pás zpět. Co v odvetě rozhodne?

UFC 331 nabídne v sobotu 19. září v Los Angeles titulovou odvetu muší váhy. Čtyřiadvacetiletý Van jde do zápasu s bilancí 17-2, o dvanáct let starší Pantoja má rekord 30-6. Šampion obhajuje podruhé, Brazilec se pokusí získat pás, o který přišel za mimořádných okolností.
První duel nic neukázal
Jejich první zápas na UFC 323 trval pouhých 26 sekund. Pantoja vyslal high kick, Van mu zachytil nohu a při následném pádu se Brazilec opřel levou rukou o zem. Loket nevydržel a zápas musel být ukončen. Van získal titul na TKO kvůli zranění.
Z tak krátkého souboje se proto nedá vyčíst téměř nic o skutečném poměru sil. Van ovšem mezitím odpověděl na pochybnosti první obhajobou. Tatsuro Taira ho v květnu dokázal opakovaně dostat na zem a v úvodu zápasu měl výrazné úseky kontroly. Šampion přežil problematické pozice, postupně zvýšil tempo v postoji a v pátém kole Japonce ukončil.
Van potřebuje prostor na box
Největší výhodou Joshuy Vana je tempo, které dokáže držet dlouho. Jeho box nestojí na hledání jednoho tvrdého úderu. Skládá rychlé kombinace, střídá útoky na hlavu a tělo a postupně nutí soupeře bránit, místo aby sami útočili.
Proti Pantojovi však nebude stačit pouze vyhrávat výměny. Van musí udržet Brazilce před sebou a po každém pokusu o strh rychle oddělit soupeřovy ruce. Zápas s Tairou ukázal, že se ze špatných pozic umí dostat, současně ale odkryl prostor, který může zkušenější grappler využít.
Právě rozdíly mezi oběma styly rozebírá také oficiální analýza trenéra Tysona Chartiera pro UFC. U Vana vyzdvihuje schopnost skládat kombinace bez zbytečného ztrácení pozice, u Pantoji upozorňuje především na nebezpečí při grapplingových přechodech.
Pantoja potřebuje záda
Alexandre Pantoja má za sebou čtyři úspěšné obhajoby titulu. Před prvním zápasem s Vanem držel sérii osmi výher a postupně obhájil pás proti Brandonu Royvalovi, Stevu Ercegovi, Kaii Asakurovi a Kaii Kara-Franceovi. Dvanáct z třiceti profesionálních vítězství získal na submisi.
Jeho nejnebezpečnější zbraní není samotný takedown, ale to, co následuje. Pantoja výborně bere záda a z dominantní pozice nepotřebuje mnoho prostoru, aby soupeře dostal pod tlak. Van proti Tairovi několikrát unikl díky pohybu a výbušnosti. Proti Pantojovi může být stejný způsob vstávání riskantnější, protože Brazilec dokáže přechod na záda využít okamžitě.
Pantoja navíc nemusí Vana porážet v boxerském zápase. Potřebuje mu zkrátit čas v postoji. Pokud dokáže v prvních kolech pravidelně získávat takedowny a kontrolovat soupeře na zemi, může šampiona donutit riskovat při návratech na nohy.
Redakční tip: Van na body
Van má proti prvnímu zápasu jednu zásadní výhodu. Za posledních devět měsíců absolvoval dalších pět titulových kol proti elitnímu grapplerovi. Taira ukázal, že šampiona lze dostat na zem, zároveň ale nedokázal jeho tempo zastavit. Van se dostal z problémů a s přibývajícími minutami začal mít v postoji stále větší převahu.
Pantoja má velmi reálnou cestu k vítězství. Největší nebezpečí pro Vana představují první tři kola, takedowny a útoky na záda. Pokud Brazilec získá dominantní pozici, má schopnosti na to, aby zápas ukončil submisí.
Pokud však Van přežije první polovinu souboje bez dlouhých úseků kontroly na zemi, jeho rychlost, kombinace a pracovní tempo by měly postupně získávat větší význam. Ve čtvrtém a pátém kole může být rozdíl v tempu nejvýraznější.
Redakční tip MMAmag.cz je Joshua Van na rozhodnutí po pěti kolech. Pantoja má zkušenosti i odolnost, aby šampiona donutil pracovat až do konce, ale delší pasáže v postoji by měly více vyhovovat Vanovi. Druhým výrazným scénářem je Pantojova submise v prvních třech kolech, pokud se mu podaří dostat soupeře na zem a tam jej kontrolovat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek