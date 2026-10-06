Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tvrdý střet na kruháči v Olomouci. Muž na elektrokole vjel před fabii

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté a záchranáři vyjížděli v pondělí odpoledne ke střetu osobního auta a devětapadesátiletého muže na elektrokole, ke kterému došlo na malé okružní křižovatce na pomezí olomouckých částí Lazce a Černovír. Podle prvotních zjištění cyklista nedal přednost a po nehodě musel do nemocnice.
Tvrdý střet na kruháči v Olomouci. Muž na elektrokole vjel před fabii

Tvrdý střet na kruháči v Olomouci. Muž na elektrokole vjel před fabii

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:58

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Mnohamiliardový tendr má vítěze. Klíčová část D35 by se mohla stavět ještě letos
Mnohamiliardový tendr má vítěze. Klíčová část D35 by se mohla stavět ještě letos
Policie hledá nemocnou seniorku z Olomoucka. Domů se nevrátila celou noc
Policie hledá nemocnou seniorku z Olomoucka. Domů se nevrátila celou noc

Policie vyhlásila pátrání po nemocné dvaaosmdesátileté ženě na Olomoucku. Seniorku viděli naposledy v...

Od cigarety hořela ubytovna v Šumperku. Okolí je uzavřené, hrozí pád zdiva
Od cigarety hořela ubytovna v Šumperku. Okolí je uzavřené, hrozí pád zdiva

Rozsáhlý požár ubytovny v Šumperku zalarmoval v noci šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů....

Policie vyšetřuje výtržnictví u dětského hřiště v Olomouci. Pátrá po cyklistovi
Policie vyšetřuje výtržnictví u dětského hřiště v Olomouci. Pátrá po cyklistovi

Olomoučtí policisté se zabývají případem výtržnictví, ke kterému mělo dojít na začátku září v Olomouci v...

Prostějov dal zelenou zásadnímu tendru na nový bazén. Opozice postup kritizuje
Prostějov dal zelenou zásadnímu tendru na nový bazén. Opozice postup kritizuje

Radní Prostějova schválili vypsání tendru na stavbu krytého bazénu za zhruba 750 milionů korun. Zahájení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.