Reklama
2 min
Ženy 60+ nosí tenhle svetr úplně špatně. Stačí ho zastrčit jinak a pas je o 5 cm užšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pletený svetr patří k nejpohodlnějším kouskům v šatníku a většina žen ho obléká úplně automaticky. Přesně v tom je háček. Existuje jeden pohyb rukou, který trvá pár vteřin a s celkovým dojmem udělá víc než nový kabát. Skutečné centimetry vám z pasu samozřejmě nikdo neubere, mění se jen to, co vidí oko na první pohled. A ten rozdíl v zrcadle bývá překvapivě velký.
Ženy 60+ nosí tenhle svetr úplně špatně. Stačí ho zastrčit jinak a pas je o 5 cm užší
Zdroj:
Reklama
Ani mikádo ani trvalá: kadeřnice poradila seniorkám 60+ střih, po kterém vypadají o 10 let mladší
Když přijde řeč na změnu účesu po šedesátce, většina žen sáhne po […]
Tohle dělá s vlasy každá Italka po 60. Omladí to o 10 let, Češky to zatím většinou neznají
Deset let dolů žádný sestřih doslova neubere. Jeden konkrétní střih z Itálie ale umí s tváří po šedesátce...
Kadeřnice varuje seniorky: takhle dlouhé vlasy po 60 obličej opticky táhnou dolů. A většina žen to nechce slyšet
Držet se délky, na kterou jste zvyklá půl života, je to nejpohodlnější řešení. Vlasy se ale mezitím...
Jsou lehčí než mikina. Tenhle portugalský kousek zabalíte do kabelky během deseti sekund
Ráno vytáhnete bundu, v poledne se potíte a večer je vám zase […]
Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...Všechny články tohoto autora →
Zbytky, které po jídle běžně končí v koši, orchidejím výborně poslouží. Vznikne z nich účinné hnojivo za pár korun
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:09
2 min
Ani ocet, ani soda. Zežloutlé záclony zbělají, když do vody přidáte 1 věc za pár korun
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:02
4 min
Další omezení, tentokrát u Turnova. ŘSD začne opravovat silnice I/10 a I/35
Liberecká Drbna
dnes, 05:01
2 min
Mystik v roce 1938 předpověděl cestu k Atlantidě u Baham. O 30 let později ji potápěči opravdu našli
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Wartburgy obsadí Správčák. Vyrazí i na zámek
Hradecká Drbna
dnes, 05:00
1 min
Reklama
KVÍZ: Co bylo dřív? Otestujte si svůj kulturní přehled v našem chronologickém kvízu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:00
Na Vysočině přibývá případů žloutenky. Inkubační doba je až 50 dnů
Jihlavská Drbna
dnes, 05:00
1 min
V Číně postavili desetipatrový panelák za 28 hodin. Klíčem jsou nerezové desky, které jsou stokrát pevnější než beton
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
V Evropě vystavovali Afričany v klecích jako zvířata. Za průmyslem lidských zoo stál obchodník se zvěří a jedna otázka z roku 1874
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
3 min
Lidé věřili, že přitahuje peníze do domu. Zapomenutá rostlina z babiččiny zahrady se vrací a roste úplně sama
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Reklama
Dnes ve 20:00 se vrátí zlatá éra filmu: Nova Cinema vytáhne kultovní akční nářez z 90. let
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
4 min
Genzer vyměnil klasickou chalupu za hausbót se dvěma ložnicemi a vlastní čističkou. Největší překvapení je ale na střeše
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
3 min
Vyrobili jich 135 000 a armáda se jich dodnes nezbavila. Vejtřaska stále přežívá díky konstrukci, kterou prostě nelze jednoduše nahradit
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Jak a hlavně proč se dělaly mumie. Asi vás překvapí, že nebyly běžné jen ve starém Egyptě
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
4 min
Jeden zářijový řez a šeřík příští rok nemusí vykvést. Keř si květy chystá měsíce předem a vy je nevědomky odstraníte
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Reklama
Reportérka chtěla Mourinhovi zalichotit, místo toho si naběhla. Trenérská legenda ji okamžitě opravila před kamerou
SportyŽivě
dnes, 05:00
3 min
Podél budoucí D3 vznikne nový páteřní vodovod pro 30 tisíc lidí
VodaDnes.cz
dnes, 05:00
1 min
Začala dvě největší jihomoravská vinobraní. Koštuje se ve Znojmě i v Mikulově
Brněnská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Olej za 30 Kč v záchodové míse zastaví zápach z odtoku na celé dny. Většina Čechů ho přitom má v kuchyni a netuší, co umí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
3 min
Nemáte doma tuhle drobnost po dědovi? Kdo ji ještě nevyhodil, dostane na Aukru klidně až 650 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 04:59
4 min
Reklama
7 z 10 lidí v tomto kvízu pohoří. Poznáte, co doopravdy znamenají nejčastější česká příjmení?
Žena.cz
dnes, 04:59
G MMA 2 láká na hvězdy OKTAGONu. Jíra vytáhl Vémolu, Végha i Muradova
MMAMAG.cz
dnes, 04:53
1 min
Češi sypou do vody na okna 1 běžnou surovinu. Skla i zrcadla se lesknou bez jediné šmouhy
Extrafit.cz
dnes, 04:51
3 min
Ani olej, ani máslo. Palačinky se nepřipálí díky 1 věci, kterou většina lidí vyhazuje
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:51
4 min
Microsoft měl chytrý telefon s Windows 5 let před iPhonem. Většina lidí o něm nikdy neslyšela, i když předběhl dobu
Mobify.cz
dnes, 04:48
4 min
Reklama
Ženy 60+ nosí tenhle svetr úplně špatně. Stačí ho zastrčit jinak a pas je o 5 cm užší
Relaxeo.cz
dnes, 04:42
2 min
Máte ve sklepě starý ruční šlehač na kliku? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 5 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:39
4 min
Češi budou zklamaní. Meteorologové už znají předpověď počasí na zimu 2026/2027 a je to nic moc
Outdoor tipy
dnes, 04:37
4 min
Šéfkuchař pozná do 10 vteřin, jestli umíte zacházet s nožem. Stačí mu jediný pohled na vaše prkénko
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:36
4 min
Zjistěte, jaké jsou hlavní příčiny bolesti hlavy u dětí
Krasnezeny.eu
dnes, 04:33
2 min
Reklama
I roky používané pánve mohou znovu vypadat jako čerstvě koupené. Neobvyklé metody jejich čištění vyvolaly mezi ženami rozruch
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 04:32
3 min
Na Temu jsem si koupila elektrický přímotop za 19 000 Kč. Dodnes nechápu, co vlastně přišlo
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
3 min
Kvíz o výběru masa k českým jídlům: Na 10 z 10 otázek správně odpoví jen zkušení kuchaři
Cooky.cz
dnes, 04:27
2 min
Objímání a doteky
i60.cz
dnes, 04:25
2 min
Mågård se na vážení pustil do Slovákové. „Zbiju ti přítele,“ provokoval před bitvou
MMAMAG.cz
dnes, 04:24
1 min
Reklama
Mladá stylistka varuje: ženy 60+ dělají 1 chybu s tričkem. Kvůli ní si přidaji 5 kg své postavě
ExtraInspirace
dnes, 04:24
3 min
Tyhle důchody vzrostly během 10 let téměř na dvojnásobek. Týká se to i vás?
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:22
4 min
Důchodci v Česku mohou ušetřit a ještě dostat od dodavatelů energií navíc 5000 Kč. Většina to ani neví
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:22
4 min
Máte po babičce tenhle modrobílý servis? V dražbě za něj padlo přes 110 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:20
4 min
Ani mouka, ani strouhanka. Karbanátky zůstanou šťavnaté díky 1 surovině, kterou Maďaři přidávají po generace
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:19
3 min
Reklama
Reklama
Dva dny po pohřbu norského krále Haralda zemřela jeho sestra, princezna Astrid
Koupelna, krev a dítě v náručí. Michaela Nosková popsala scénu, na kterou nikdy nezapomene
Bývalá špionka prozrazuje své triky na svádění a dosažení vrcholu téměř na povel
Bára Basiková ukázala své lásky bez příkras. Syn promluvil o jejích mužích
Meteorologové už ví, jaká bude zima 2026. Předpověď se náhle změnila a 1 měsíc se bude vymykat
Reklama
Reklama