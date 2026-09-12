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Ženy 60+ nosí tenhle svetr úplně špatně. Stačí ho zastrčit jinak a pas je o 5 cm užší

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Pletený svetr patří k nejpohodlnějším kouskům v šatníku a většina žen ho obléká úplně automaticky. Přesně v tom je háček. Existuje jeden pohyb rukou, který trvá pár vteřin a s celkovým dojmem udělá víc než nový kabát. Skutečné centimetry vám z pasu samozřejmě nikdo neubere, mění se jen to, co vidí oko na první pohled. A ten rozdíl v zrcadle bývá překvapivě velký.
Ženy 60+ nosí tenhle svetr úplně špatně. Stačí ho zastrčit jinak a pas je o 5 cm užší

Ženy 60+ nosí tenhle svetr úplně špatně. Stačí ho zastrčit jinak a pas je o 5 cm užší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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