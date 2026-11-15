Tragická nehoda u Holína si vyžádala jeden lidský život. Zranilo se sedm lidí

Tragická nehoda u Holína si vyžádala jeden lidský život. Zranilo se sedm lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda u Holína si vyžádala jeden lidský život. Zranilo se sedm lidíZdroj: HZS KHK, U Holína na Jičínsku se dnes po 13. hodině srazila tři vozidla.
Článek byl publikován 15.11.2026 15:35
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