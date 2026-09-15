Tragická nehoda u Brna: V autě byly zdravotní sestřička a její dcera. Do práce už nedojelyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda u Brna: V autě byly zdravotní sestřička a její dcera. Do práce už nedojely
Dopravní nehoda se zraněním se stala v úterý dopoledne v Nové Vsi na Českobudějovicku. Srazilo se tam...
Okolnosti dopravní nehody vyšetřují policisté od pondělního dopoledne u Břehova na Českobudějovicku....
Zcela zdemolovaná skončila dvě osobní auta po drtivé srážce v Bojkovicích nedaleko Uherského Brodu. U...
Na sjezdu ze silnice I/35 na silnici I/10 u Turnova dnes odpoledne havarovala cisterna plně naložená vysoce...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →
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