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Tragická nehoda u Brna: V autě byly zdravotní sestřička a její dcera. Do práce už nedojely

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Za každou tragickou nehodou jsou bohužel konkrétní pohnuté osudy. Nyní vyšlo najevo, že v autě, které dnes ráno havarovalo u Neslovic na Brněnsku, byly zdravotní sestřička a její dcera. Zrovna jely do práce. Tam už bohužel nedojely…
Tragická nehoda u Brna: V autě byly zdravotní sestřička a její dcera. Do práce už nedojely

Tragická nehoda u Brna: V autě byly zdravotní sestřička a její dcera. Do práce už nedojely

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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