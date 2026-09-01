Tomáš Jeřábek bojuje s jojo efektem: Váha mu létá nahoru a dolů, řízku ale neodolá

Tomáš Jeřábek bojuje s jojo efektem: Váha mu létá nahoru a dolů, řízku ale neodoláPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tomáš Jeřábek je známý český herec.
Dva stejné, a přesto každý jiný koncert zazpívali 4 Tenoři na magickém hradě Karlštejně. Zatímco při prvním...
Už v pondělí 7. září večer se na Oneplay otevřou dveře nové vily a začne další kapitola Love Islandu Česko...
První září přineslo velký životní milník také do rodin českých celebrit. Monika Bagárová (32) přiznala, že...
Dara Rolins (53) si po náročných měsících dopřála čas pouze pro sebe. Sbalila kufry a odletěla do Spojených...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Bohdalová o ničem nevěděla a omylem odhalila ňadro. Zákulisí Světáků je plné historek, které se dodnes vypráví
- Monika Absolonová nechápe, jak jí děti vyrostly, Trávníčkovi vyprovodili syna: Slavní ukázali své školáky
- V Ulici bude svádět zadaného muže, v životě by to neudělala. Mottlová popsala svou novou roli i jasné hranice
- Velkolepá utajená svatba? Dara Rolins měla říct své ANO Pavlu Nedvědovi