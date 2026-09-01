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Tomáš Jeřábek bojuje s jojo efektem: Váha mu létá nahoru a dolů, řízku ale neodolá

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Tomáš Jeřábek (51) v minulosti dokázal shodit desítky kilogramů. Udržet si váhu pro něj ale není vůbec jednoduché. Pro Aplausin.cz přiznal, že aktuálně prožívá lepší období, nehodlá se ale vzdát všeho, co má rád. Promluvil i o své roli v seriálu Boží plán, kvůli které si vyzkoušel řízení tramvaje.
Tomáš Jeřábek je známý český herec.

Tomáš Jeřábek je známý český herec.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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