Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudbě

Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudběZdroj: Pexels
Článek byl publikován 16.10.2026 07:10
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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