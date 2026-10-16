Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudbě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Je před námi třetí říjnový víkend, který opět přinese řadu zajímavých, nejen kulturních akcí. Jako každý pátek, i dnes Jihlavská Drbny vybírá pět akcí, které se budou konat na Jihlavsku.
Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudbě

Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudbě

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:10

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Sídliště I se dočká revitalizace, město tam chce investovat padesát milionů
Sídliště I se dočká revitalizace, město tam chce investovat padesát milionů
Koaliční smlouva podepsána. Krajské město povede Tým pro Jihlavu se Starosty
Koaliční smlouva podepsána. Krajské město povede Tým pro Jihlavu se Starosty

Zatímco před čtyřmi lety trvalo domlouvání nové koalice dlouhé týdny, letos stačilo pět dní. Z vedení města...

U Hosova po obědě bouralo pět aut, místo bylo dvě hodiny hůře průjezdné
U Hosova po obědě bouralo pět aut, místo bylo dvě hodiny hůře průjezdné

Zhruba na dvě hodiny bylo částečně průjezdné místo na silnici II/602, kde dnes ve 13:20 došlo k hromadné...

Ze zookoutku na Jihlavsku utekla samice servala. Na místě je obezřetnost, apeluje policie
Ze zookoutku na Jihlavsku utekla samice servala. Na místě je obezřetnost, apeluje policie

Lidé na Jihlavsku musí být při pobytu v přírodě opatrní. Jak dnes odpoledne novináře informovala krajská...

Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policisté
Krádeže nafty mohou souviset s cenou. Další případ řeší dálniční policisté

Na čtyři desítky případů krádeží motorové nafty zadokumentovali letos vysočinští policisté. K poslednímu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.