Sean Brady se u toho smál, ale odpověď měl hotovou: na Jiřího Procházku vsadit nedokáže. Raději prý na mladíka, který má za sebou plnohodnotný přípravný kemp, zatímco Čech podle něj někde řval na stromy. Podobně mluví další zvučná jména z nejsilnější organizace smíšených bojových umění na světě. A co je zvláštní, stejným argumentem si obhajují i opačný tip. Redakce MMAmag si sedm predikcí, které v českém znění zveřejnil server Fights.cz 20. listopadu 2026, rozdělila podle toho, koho favorizují a proč.
Čtyři ku třem. Takhle to dopadlo mezi svými
Poměr vyšel 4:3 pro Novozélanďana. Stirlinga favorizují Mike Malott, Israel Adesanya, Sean Brady a Belal Muhammad, na Procházku sázejí Brendan Allen, Kamaru Usman a Marcus McGhee. Nerozhodný tip nepadl ani jeden.
Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, nastoupí proti Navajo Stirlingovi, 29letému Novozélanďanovi s bilancí 11-0-0. Hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling je na programu 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá. V oficiálním žebříčku polotěžké váhy je Čech druhý, jeho soupeř pátý.
Nejostřejší věty ale nepadly o bilanci ani o pořadí. Padly o Procházkově hlavě a o jednom stromu.
Stromy, granát a noční můra pro každého
Brady své rozhodnutí podle Fights.cz vysvětlil takto: „Ne, nedokážu mu věřit. Navajo to má 11-0, volím mládí. Radši vsadím na toho, kdo měl plnohodnotný přípravný kemp. Zatímco Jiří tam určitě někde řval na stromy nebo něco takového“. Nedůvěra tedy nemíří na Procházkovu údernost, ale na to, že se u něj nedá odhadnout nic. Muhammad ve stejném přehledu dodává: „Stirling ukázal, že má šílený granát. Teď půjde proti Procházkovi, jenž se často nechává trefovat“.
Usman popisuje tutéž vlastnost a končí u opačného tipu: „Nemyslím si, že se kdokoliv dokáže připravit na to, s čím na vás vyrukuje Procházka“. Hned nato ovšem varuje, že „někdy se chce rvát možná až příliš a pár zápasů si tím prohrál“. Allen to bere jako loterii („Hodně těžký souboj na tipování. Myslím, že nejspíš vyhraje Procházka“), McGhee jako srdeční záležitost („Nerad sázím proti Jiřímu. Cítím, že najde cestu k vítězství“) a Malott to odbyl větou „Vidím to spíš pro Stirlinga“. Soupeř mezitím sebevědomí nebrzdí: podle Sherdogu z 18. listopadu 2026 řekl, že Procházka „dostává hodně ran“, a čeká „snadnou práci“. Sám Čech týž den pro web UFC označil duel za velké riziko a uvedl, že po dubnové porážce dal v přípravě víc prostoru strategii a míň emocím.
Jeden z těch, kdo Procházkovi věští konec do třetího kola, přitom o Stirlingovi nemluví jako divák. Zná ho z tělocvičny.
Kdo tipuje Stirlinga, neříká to úplně zvenčí
Adesanya, bývalý šampion UFC, to podle Fights.cz ani neskrývá: „Věřím Navajovi. Dobře vím, jak tvrdě maká. Trénoval jsem s ním spoustu let, takže o něm nepochybuji. Tipnu si, že ho ukončí na TKO do třetího kola“. Nejde tedy o neutrální expertní hlas, ale o člověka z téhož prostředí. Stirling trénuje v novozélandském City Kickboxing, odkud pochází i současný šampion polotěžké váhy Carlos Ulberg.
A právě Ulberg je důvod, proč motiv nechává se trefovat nezní jako prázdná fráze. Procházka s ním prohrál 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327 knockoutem v 1. kole v čase 3:45; agentura AP popsala rozhodující levý hák na bradu. V bilanci na oficiálním profilu UFC redakce MMAmag dohledala, že sedm z 11 Stirlingových výher skončilo knockoutem.
Vlastnost, kterou mu scéna nevěří, je jediná, co mu zbývá
KOMENTÁŘ V sedmi tipech redakce MMAmag napočítala tři, kde se Procházkova nevypočitatelnost nebo rizikovost objevuje jako výslovný argument: u Bradyho, Usmana a v širším smyslu u Muhammada. Malott, Allen a McGhee důvod nerozvádějí, Adesanya mluví hlavně o Stirlingově práci. Není to tedy většina. Je to ale jediný motiv, který zazní na obou stranách rozdělené sedmičky.
Dalo by se namítnout, že jde o běžné řeči do kamery v týdnu zápasu. Jenže tři nezávislí bojovníci sahají po stejném popisu a liší se jen v tom, jestli ho berou jako Procházkovu zbraň, nebo jako jeho slabinu. To už není náhoda, to je způsob, jakým divize Čecha čte.
A pointa? Nikdo z tipujících mu nedoporučil, aby byl opatrnější. I ti, kdo mu věří, počítají s tím, že vyhraje přesně tím chaosem, kvůli kterému ostatní vsadili na soupeře.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek