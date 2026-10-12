Střelec Sparty Zelený o mizerné produktivitě: V našich pokusech převažovaly homeruny

Neděle 11. října 2026, letňanský trávník, 51. minuta. Roman Macek kopá rohový kop, míč prolétne vápnem a na zadní tyči ho hlavou usměrní do sítě čtyřiatřicetiletý stoper. Jaroslav Zelený zvedne ruce, spoluhráči se sbíhají, tribuny slaví pojistku na 2:0. Jenže sám střelec po závěrečném hvizdu nepřišel s oslavným tónem. Místo toho popsal problém, který Spartě přetrvává i ve vítězném období: obrovský objem situací, z nichž většina skončí vysoko nad břevnem.
Homeruny místo gólů
„Měli jsme nezvyklé množství střel, ale převažovaly spíše homeruny,“ řekl Zelený novinářům na tiskové konferenci. Baseballová metafora sedla přesně. Čísla z oficiálních ligových statistik mluví jasně:
- 21 střel celkem, z toho jen 6 na bránu
- xG 1,90 – Sparta si vytvořila šance za skoro dva góly, proměnila přesně dva
- 15 pokusů zablokovaných nebo letících mimo branku
Zelený problém lokalizoval do útočné třetiny. Sparta si podle něj dokáže situace připravit, ale špatně volí finální řešení. Typickým příkladem byl Jonatan Brunes, který měl proti Pardubicím čtyři příležitosti a žádnou neproměnil.
Čisté konto, ale ne bez rizika
Výsledek 2:0 vypadá na papíře komfortně. Zelený ale překvapil upozorněním, že větší problém viděl „do defenzivy“. Pardubice, třináctý tým tabulky, si vypracovaly 10 střel, 5 na bránu a xG 0,84. V některých fázích držely míč déle než domácí a dostávaly se do nebezpečných pozic.
„Podržel nás Surovčík,“ přiznal Zelený. Brankář musel několikrát zasáhnout ve chvílích, kdy by inkasovaný gól zápas dramaticky zkomplikoval. Čisté konto tak nebylo výsledkem suverénní defenzivy, ale kombinací solidního výkonu a trochy štěstí.
Třetí výhra v řadě, a přesto otazníky
Sparta se po desátém kole posunula na třetí místo s 18 body a skóre 20:12. Na vedoucí Slavii ztrácí osm bodů, na druhý Liberec dva. Výhra nad Pardubicemi navázala na dvě předchozí ligové výhry: 2:0 nad Jabloncem a 3:0 v Olomouci. Pět gólů ve dvou zápasech, dva v dalším. Gólový kolaps to rozhodně není.
Jenže Zelený sám přiznal, že zápas s Pardubicemi „byl podobný našim předchozím zápasům“: dobrý start, vedení, a pak neschopnost navázat a soupeře definitivně zlomit třetím gólem. Tým si vedení pojistí pozdě, nebo vůbec, a tím soupeře vrací do hry. Proti třináctému celku tabulky to stačilo. Proti silnějším soupeřům nemusí.
Karabcova absence a co bude dál
Do zápasu s Pardubicemi Sparta nastoupila bez kapitána Adama Karabce, který opustil reprezentační sraz kvůli zranění z utkání s Anglií. Karabec před pauzou zapsal tři asistence ve třech zápasech po sobě a jeho absence znamenala víc než ztrátu jednoho hráče, chyběl hlavní tvůrce hry i lídr kabiny. Roli kreativního motoru rozložil trenérský štáb mezi Macka, Sochůrka a Vydru. Z trojice se nejvíc prosadil právě Macek, jehož rohový kop vedl k Zeleného gólu.
Sám Zelený navíc odcházel se zraněným kotníkem. Soupeř mu po skluzu spadl kolíky na nárt. „Není to nic vážného, ale hodně to bolí,“ popsal. Přesný termín návratu klub nezveřejnil. Spartu přitom čekají v říjnu ještě zápasy s Lillestrømem a Baníkem.
Tři výhry v řadě, sedm vstřelených gólů, nula inkasovaných. Čísla vypadají skvěle. Ale uvnitř šatny vědí, že rozdíl mezi 21 střelami a šesti na bránu je příliš velký na to, aby ho šlo řešit jen pokrčením ramen. Příště nemusí stačit dva góly, a homeruny se nepočítají.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl