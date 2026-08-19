Středočeský kraj přijde o stovky milionů na silnice. Opravy se posunou

Středočeský kraj se od příštího roku obejde bez stovek milionů korun, které dosud dostával ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic. Premiér Andrej Babiš v neděli potvrdil, že kraje v roce 2027 tyto prostředky nedostanou, protože mají podle vlády dostatek peněz z rozpočtového určení daní. Krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek s tímto výkladem nesouhlasí a označuje ho za zavádějící.
Kraj ročně investuje do silnic přes šest miliard korun, z toho zhruba 1,5 miliardy na běžné opravy a údržbu a další miliardu na velkoplošné opravy. Ze SFDI přitom v roce 2024 získal přes dvě miliardy korun a loni asi 1,62 miliardy. "Státní výpadek nedokážeme z vlastních zdrojů plně kompenzovat, aniž by to nezasáhlo naše investiční plány," říká Pátek.
Zahájené stavby kraj nepozastavuje, ale posunout se mohou projekty, které ještě nezačaly. Konkrétně jde například o opravy silnic Řevnice–Vižina nebo Sadská–Milčice, úpravy v Jažlovicích, průtah Stochovem nebo spojku pod dálnicí v Průhonicích. Kraj má podle Pátka připravené projekty i vybrané firmy, chybí ale peníze.
Středočeský kraj spravuje nejrozsáhlejší silniční síť v zemi, téměř 8700 kilometrů silnic druhé a třetí třídy a přes 1800 mostů, což je více než desetina všech krajských mostů v Česku. Podle odborných prognóz z roku 2023 by kraj potřeboval do roku 2042 investovat přibližně 170 miliard korun, aby celou síť kompletně zmodernizoval. V posledních letech se dařilo obnovovat v průměru 500 kilometrů vozovek ročně, toto tempo je teď ohroženo.
Argument vlády o nastřádaných miliardách na krajských účtech Pátek odmítá. Peníze na účtech nejsou volné rezervy, ale jsou podle něj vázány na rozjeté investice, spolufinancování evropských projektů a krizové rezervy. Zároveň upozorňuje, že Středočeský kraj je poškozován zastaralým systémem rozpočtového určení daní z roku 2005, který nezohledňuje dramatický nárůst počtu obyvatel ani dopravní zatížení středočeského prstence kolem Prahy. Kraj proto dlouhodobě volá po změně tohoto systému a jako alternativní cestu k vykrytí výpadku zmiňuje zavedení mýtného pro nákladní dopravu na krajských silnicích druhé a třetí třídy.
Jiné kraje situaci hodnotí odlišně. Hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla uvedl, že kraj žádné plánované opravy škrtat nemusel, i když by státní příspěvek uvítal. Hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta přiznal, že celkové investice do dopravních staveb budou v roce 2027 nižší, rozsah oprav krajských silnic ale chce vedení zachovat. Pravidelná podpora ze SFDI přitom plyne do krajů teprve od roku 2015 a letošní příspěvek přesahuje čtyři miliardy korun.
Zdroj: ČTK