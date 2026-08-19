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Středočeský kraj přijde o stovky milionů na silnice. Opravy se posunou

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Středočeský kraj se od příštího roku obejde bez stovek milionů korun, které dosud dostával ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic. Premiér Andrej…
dopravní kužel, silnice, autoškola, doprava, dopravní hřiště

dopravní kužel, silnice, autoškola, doprava, dopravní hřiště

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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