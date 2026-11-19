Ve čtvrtek oficiálně začíná pracovní cesta prezidenta Petra Pavla po Moravskoslezském kraji, na kterou navazuje také návštěva Olomouckého kraje.
„Hlavním tématem pracovní cesty budou podmínky pro život mladých lidí ve vnitřních periferiích a perspektiva, kterou jim tyto regiony mohou nabídnout. Prezident se bude zajímat o dostupnost kvalitních pracovních míst a bydlení. Věnovat se bude také vzdělání a dostupnosti služeb, které ovlivňují rozhodování o tom, zda v regionu zůstat nebo se do něj vrátit,“ uvedl Vojtěch Šeliga, mluvčí Kanceláře prezidenta republiky.
Přední ústavní činitel České republiky při aktuální návštěvě zavítá v pátek do Uničova, a to na půdu Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, kde je na programu debata se studenty.
Čtěte také: FOTO: Prezident ohromil studenty gymnázia v Olomouci. Loučili se ovací ve stoje
Další část pátečního harmonogramu zahrnuje setkání se zástupci MAS (místní akční skupiny) Šternbersko. „Bude to pro nás jedinečná příležitost představit naši práci, projekty a aktivity, kterými společně s obcemi, školami, spolky a dalšími partnery přispíváme k rozvoji našeho regionu. Jedním z hlavních témat setkání bude život mladých lidí na venkově, jejich příležitosti, vzdělávání a budoucnost v našem regionu. Právě těmto oblastem se v MAS Šternbersko dlouhodobě věnujeme a těší nás, že o nich budeme moci hovořit i s panem prezidentem. Velmi si vážíme toho, že si prezidentský pár v rámci své pracovní cesty vybral k návštěvě právě naši místní akční skupinu. Vnímáme to jako ocenění práce nejen našeho týmu, ale i všech, kteří se podílejí na tom, aby bylo Šternbersko dobrým místem pro život,“ uvedli představitelé místního společenství k návštěvě hlavy státu ve Šternberku.
V Olomouckém kraji byl prezident již minulý víkend, několik příspěvků o jeho návštěvě přidaly podniky zejména na Šumpersku, odkud pochází první dáma Eva Pavlová. O pobytu prezidentského páru informoval také vyhlášený wellness a gastronomický komplex Resort Sobotín.
Setkání s prezidentem bylo překvapením pro provozovatele oblíbeného bistra J & J v Šumperku. „Za šest let jsme nikdy nezveřejnili nic o politice. Návštěva pana prezidenta Petra Pavla je však pro nás ctí a udělala nám obrovskou radost. Jsme dva obyčejní kluci, jeden z paneláku, druhý z vesnice. Rodiče a prarodiče nás oba vedli ke slušnosti vůči starším, učitelům, doktorům a lidem obecně. Kupovali nám knihy o etiketě od pana Špačka, pan učitel byl pan učitel a autorita byla autorita. Respekt vůči úřadu hlavy státu je pro nás automatikou. Dlouho jsme váhali, zda fotku zveřejnit. Rozhodlo datum 17. listopadu. Víme, že někdo s panem prezidentem souhlasí a někdo ne, někomu se líbí, někomu ne,“ napsali na profilu šumperského bistra Jan a Jakub.
V Šumperku se prezidentský pár zúčastnil také slavného hudebního festivalu Blues Alive. „Máme radost, že si letošní jubilejní ročník Blues Alive přijeli užít také prezident Petr Pavel a Eva Pavlová. Děkujeme za tak vzácnou návštěvu,“ komentovali představitelé prestižní akce.