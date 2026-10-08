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Stará škola chce jezdit na vodě: FIA dostává protichůdné postoje

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I téměř týden po Velké ceně Bahrajnu je kontroverzní úvod závodu největším tématem, které rezonuje éterem. Sepang přinesl první vážný déšť sezóny a vznikly z toho momenty, na které se jen tak nezapomene.
Stará škola chce jezdit na vodě: FIA dostává protichůdné postoje

Stará škola chce jezdit na vodě: FIA dostává protichůdné postoje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 18:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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