Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jedovatá hořkost dýní: Jak poznat nebezpečné plodnice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dýně jsou symbolem podzimu a skvělou součástí zdravého jídelníčku. Vynikají vysokým obsahem vlákniny, draslíku a vitamínů, které posilují imunitu. Přesto se v nich může skrývat nečekané riziko. Některé dýně totiž obsahují přirozené obranné látky, které jsou pro lidský organismus toxické. K otravám dochází nejčastěji při konzumaci zeleniny z vlastní zahrady. Znalost jednoduchého pravidla přitom dokáže zdraví spolehlivě ochránit.
Jedlá dýně může být i nebezpečná.

Jedlá dýně může být i nebezpečná.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:13

Reklama
Další články z Plné zdraví
Chřipka: tři obměněné kmeny a pět starých mýtů. Čemu před očkováním (ne)věřit?
Chřipka: tři obměněné kmeny a pět starých mýtů. Čemu před očkováním (ne)věřit?
Stres ničí tělo od hlavy až k patě. Rozhodit může srdce, menstruaci, oči, zuby i záda
Stres ničí tělo od hlavy až k patě. Rozhodit může srdce, menstruaci, oči, zuby i záda

Stres se neodehrává jen v hlavě. Dlouhodobý stres dokáže postupně zasáhnout prakticky celý organismus. Když...

Kde nesbírat houby: Nebezpečí toxických látek z okolí
Kde nesbírat houby: Nebezpečí toxických látek z okolí

Podzimní houbaření vyhání do lesů a přírody tisíce lidí. Málokdo si však uvědomuje, že samotná znalost...

Žlučníkové kameny má zhruba každý desátý Čech. Ženy postihují dvakrát častěji
Žlučníkové kameny má zhruba každý desátý Čech. Ženy postihují dvakrát častěji

Po vydatném jídle se může místo příjemného pocitu sytosti objevit prudká bolest pod pravými žebry. Ne vždy...

Aktivovaný svalový tuk: Objev, který mění spalování kalorií
Aktivovaný svalový tuk: Objev, který mění spalování kalorií

Vědecké týmy dlouho rozlišovaly pouze dvě základní formy tuku v lidském těle. Klasický bílý tuk slouží jako...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

Všechny články tohoto autora →
Plné zdraví
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.