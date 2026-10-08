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Šéf Audi odmítá odchod z formule 1. Projekt je zcela nezávislý

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Finanční problémy Volkswagen Group vyvolaly otázky ohledně budoucnosti Audi ve formuli 1. Šéf automobilky Gernot Döllner však tvrdí, že tým je od problémů mateřského koncernu finančně oddělený a jeho budoucnost není ohrožena.
Šéf Audi odmítá odchod z formule 1. Projekt je zcela nezávislý

Šéf Audi odmítá odchod z formule 1. Projekt je zcela nezávislý

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 20:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

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