Mutant ukázal formu týden po vítězství na Mr. Olympia. Zdá se ještě mohutnější

- Walker váží týden po Olympii 267 liber, tedy zhruba 121 kilogramů
- Postupně přidává jídlo a ubírá kardio
- Olympii vyhrál o dva body před Samsonem Daudou, obhájce Derek Lunsford skončil třetí
- Lunsforda na semináři šampionů označil za padavku
- Z odměny chce splatit dluhy svých rodičů
Váha, jídlo, kardio
Většina šampionů si po vrcholu sezony dopřeje pauzu od kamer. Dvaatřicetiletý Američan Nick Walker místo toho týden po vítězství v Las Vegas zveřejnil sérii pěti fotek ze svého domácího pózovacího koutu. Postava pořád působí, jako by sestoupil z pódia před pár hodinami.
Komentář přidal stroze: „Týden po soutěži, váha 267. Jídla postupně přibývá, kardia postupně ubývá.“ V přepočtu jde zhruba o 121 kilogramů. Příspěvek během několika hodin nasbíral přes tři tisíce reakcí.
Návrat k vyššímu příjmu jídla a útlum kardia patří u profesionálů k běžné fázi po soutěži, kdy se tělo vrací z extrémního vysušení k normálnímu fungování. Walker ji zjevně bere opatrně a krok po kroku.
Padavka a tři prsty
K titulu se Walker dostal proti všem odhadům. Loni na Olympii netrefil formu a skončil šestý, v březnu na Arnold Classic prohrál s Andrewem Jackedem. Letos v Las Vegas pak porazil Samsona Daudu o dva body a sesadil obhájce Lunsforda.
Na semináři šampionů den po soutěži se pochlubil, že s trenérem Prabhem Dhaliwalem po páteční části ještě doladili formu. „Jakmile jsme s Prabhem nasedli do auta, řekl jsem: Hele, zítra chci přijít se stejnou plností a o něco tvrdší. On řekl, ať do toho jdeme. Do finále jsme přišli asi o dvě libry lehčí než v pátek a bylo to vidět,“ popsal podle webu FitnessVolt.
Kritikům vzkázal jasně. „Už nikdy nechci slyšet, že Nick vyhraje jen tehdy, když ostatní nevyjdou. Derek byl lepší než loni. Samson byl lepší než loni. A já jsem to pódium ovládl,“ prohlásil.
Pak si rýpl do Lunsforda, který během své pózovací sestavy ukazoval tři prsty jako symbol svých tří titulů. „Jakmile na konci prohodili Samsona a Dereka, věděl jsem, že to bude mezi mnou a Samsonem. Řekl jsem si: Sakra, kámo je třetí! A on v sestavě ukazuje trojky. Za třetí místo, chlapče,“ smál se Walker. „Myslím si, že je to padavka, a to jsem ještě slušný. Jsem zkuvenej Mr. Olympia, chlape.“*
Lunsford odpověděl zdrženlivě. Výmluvy nehledal, přiznal, že se necítil nejlépe, a Walkerovi pogratuloval.
Výhra pro rodiče
Za drsnými hláškami se ale skrývá i jiná tvář. V rozhovoru pro Beyond The Stage TV Walker prozradil, na co padne velká část odměny 600 tisíc dolarů. „Všichni mi říkají, ať to dělám pro sebe. S rodiči, jaké mám, to nejde. Výhra na Olympii mi umožňuje jim to vrátit. Chci, abyste oba věděli, že splatím všechny vaše dluhy. Postarám se, abyste od teď mohli v klidu dýchat,“ vzkázal jim přímo do kamery.
V tom rozhovoru zároveň naznačil, že se v březnu může vrátit na Arnold Classic do Columbusu. Tam letos skončil druhý a přišel o šek na 750 tisíc dolarů.