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Mutant ukázal formu týden po vítězství na Mr. Olympia. Zdá se ještě mohutnější

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Týden po triumfu na Mr. Olympia, 121 kilogramů a postava pořád jako z anatomického atlasu. Nick Walker, kterému se v kulturistice přezdívá „Mutant“, ukázal na sociálních sítích, jak vypadá nový král nejprestižnější soutěže světa po návratu z pódia.
Mutant ukázal formu týden po vítězství na Mr. Olympia. Zdá se ještě mohutnější

Mutant ukázal formu týden po vítězství na Mr. Olympia. Zdá se ještě mohutnější

Zdroj: Mr. Olympia LLC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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